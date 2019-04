Jim Carrey i Ariana Grande se dopisivali: 'Depresija je odmor'

Pjevačica Ariana Grande (25) nedavno je na svom Twitteru objavila citat glumca Jima Carreya (57), u kojem glumac depresiju povezuje s 'dubokim odmorom'. Uz citat, pjevačica je dodala kako je godinama njegov obožavatelj. Glumac joj je ubrzo i odgovorio.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

- Divim se tvojoj otvorenosti. Želim ti slobodu i mir. Osjećam se blagoslovljenim što imam tako darovitog obožavatelja - napisao je Carrey te dodao kako koncept gledanja na depresiju kao 'dubokog odmora' potječe od njegovog učitelja i prijatelja Jeffa Fostera (39), koji je autor knjiga o duhovnosti.

. @ArianaGrande I read your lovely mention of me and things I’ve said about depression. A brilliant teacher and friend, Jeff Foster was OG on the “Deep Rest” concept. I admire your openness. I wish you freedom and peace. I feel blessed to have such a gifted admirer. Happy Easter! pic.twitter.com/BiMa6KHYb6

Pjevačicu je ovaj odgovor oduševio pa mu je ponovno posvetila objavu.

- Hvala ti puno za tvoju ljubaznost. Mislim da ne razumiješ koliko te obožavam i koliko mi značiš. Hvala ti što si izdvojio vrijeme da podijeliš ovo sa mnom. Ti si takva inspiracija, ne mogu dočekati da tetoviram tvoju objavu na čelo, šaljem ti puno ljubavi i sreće - napisala je Grande.

thank u so much for your kindness. 🖤 i don’t think u understand how much i adore u or what u mean to me. thank u for taking the time to share this w me. you are such an inspiration. i can’t wait to tattoo this tweet to my forehead. sending you lots of love & all things happy. 🌫 https://t.co/bsCCdCx39D