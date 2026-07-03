Jim Morrison umro je prije 55 godina, okolnosti njegove smrti još su predmet teorija zavjere

Jim Morrison, legendarni američki pjevač, tekstopisac i frontmen grupe The Doors, ostao je zapamćen kao jedna od najkarizmatičnijih, ali i najzagonetnijih osoba u povijesti rock glazbe. Njegov život bio je spoj iznimnog umjetničkog talenta, književne inspiracije, buntovnog duha i osobnih demona koji su ga prerano odveli u smrt. I danas, više od pola stoljeća nakon njegove smrti, Morrison je simbol slobode, umjetničke ekspresije i generacije koja je preispitivala društvene norme.

James Douglas Morrison rođen je 8. prosinca 1943. godine u Melbourneu na Floridi. Njegova majka Clara Clarke Morrison bila je domaćica, dok je otac George Stephen Morrison služio u američkoj ratnoj mornarici te je tijekom karijere dosegao čin kontraadmirala. Kao zapovjednik američkih pomorskih snaga tijekom Incidenta u Tonkinškom zaljevu 1964. godine sudjelovao je u događajima koji su pridonijeli eskalaciji Vijetnamskog rata. Osim vojničke karijere, George Morrison bio je talentiran pijanist koji je često zabavljao prijatelje svirajući popularne pjesme.

Zbog očevih čestih premještaja obitelj se često selila, pa je Jim djetinjstvo proveo između Floride, Kalifornije i Virginije. Bio je iznimno inteligentan te je posebno volio čitati, pisati i crtati. Jedan događaj iz ranog djetinjstva ostavio je dubok trag na njegovu osobnost. Tijekom putovanja kroz pustinju u Novom Meksiku njegova je obitelj naišla na prometnu nesreću u kojoj su poginuli radnici indijanskog podrijetla. Prizor mrtvih i ozlijeđenih ljudi snažno je potresao petogodišnjeg Morrisona. Kasnije je često govorio kako je upravo tada prvi put osjetio pravi strah, a uspomenu na taj događaj pretočio je u stihove pjesme "Peace Frog", u kojoj opisuje krvavu cestu i traumatična sjećanja iz djetinjstva.

Pohađao je srednju školu George Washington u Alexandriji u Virginiji. Tijekom tinejdžerskih godina počeo se buniti protiv očevog strogog odgoja, a tada je otkrio alkohol, noćni život te je razvio izrazito kritičan stav prema autoritetima. Unatoč tome ostao je izvrstan učenik i strastveni čitatelj. Posebno ga je zanimala filozofija, pa je kao dar za završetak srednje škole od roditelja zatražio kompletna djela njemačkog filozofa Friedricha Nietzschea.

Music - The Doors | Foto: Starfile/All Action/Press Association/PIXSELL

Studij je započeo na Državnom sveučilištu Floride, gdje je već prve godine ostvario odlične rezultate. Ubrzo se odlučio preseliti na Kalifornijsko sveučilište u Los Angelesu (UCLA), gdje je upisao filmsku umjetnost. Film ga je privlačio jer je tada predstavljao relativno novu akademsku disciplinu bez ustaljenih autoriteta, što je odgovaralo njegovu slobodoumnom karakteru. Istodobno je sve više vremena posvećivao poeziji, a nadahnjivala su ga djela Williama Blakea, Allena Ginsberga i Jacka Kerouaca. Iako je izgubio interes za sam studij filma, diplomirao je 1965. godine, ponajviše kako bi izbjegao novačenje u američku vojsku tijekom Vijetnamskog rata.

Upravo je na UCLA-u upoznao Raya Manzareka, s kojim je iste godine osnovao sastav The Doors. Pridružili su im se gitarist Robbie Krieger i bubnjar John Densmore te je nastao bend koji će obilježiti jednu od najvažnijih epoha rock glazbe. Diskografska kuća Elektra Records potpisala je ugovor s grupom 1966. godine, a već početkom 1967. objavljen je njihov debitantski album "The Doors".

Prvi singl "Break on Through (To the Other Side)" ostvario je umjeren uspjeh, no druga pjesma, "Light My Fire", vinula je bend na sam vrh svjetskih glazbenih ljestvica. Singl je osvojio prvo mjesto Billboardove ljestvice i pretvorio Morrisona u novu rock zvijezdu. Posebnu je pozornost izazvao nastup u emisiji Eda Sullivana, kada je unatoč prethodnom dogovoru odbio promijeniti stih "girl we couldn't get much higher", koji se smatrao aluzijom na drogu.

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Sljedećih nekoliko godina The Doors su objavili niz iznimno uspješnih albuma. "Strange Days" donio je hitove "People Are Strange" i "Love Me Two Times", dok je album "Waiting for the Sun" sadržavao još jedan veliki broj jedan, "Hello, I Love You". Uslijedili su albumi "The Soft Parade", "Morrison Hotel" i "L.A. Woman", na kojima su se našle pjesme poput "Touch Me", "Roadhouse Blues" i "Riders on the Storm", koje se i danas smatraju klasicima rock glazbe.

Morrisonova poezija, duboko prožeta simbolizmom, filozofijom i egzistencijalnim pitanjima, savršeno se spojila s psihodeličnim zvukom The Doorsa. Njegovi nastupi bili su nepredvidivi, energični i često provokativni. Publika ga je obožavala upravo zbog njegove autentičnosti, dok su organizatori koncerata i policija nerijetko imali problema s njegovim ponašanjem.

Iza pozornice njegov je privatni život postajao sve kaotičniji. Alkoholizam i konzumacija droga sve su više utjecali na njegovo psihičko stanje, a njegovi ispadi postajali su sve češći. Gotovo cijeli odrasli život proveo je u vezi s Pamelom Courson, kojoj je nakon smrti ostavio svu svoju imovinu. Iako je 1970. godine simbolično sklopio keltski poganski brak s glazbenom novinarkom Patricijom Kennealy, njegova najvažnija životna partnerica ostala je upravo Pamela.

Jedan od najpoznatijih incidenata dogodio se u prosincu 1967. godine u New Havenu, kada je prije koncerta, pod utjecajem alkohola i droga, došao u sukob s policajcem koji ga je poprskao suzavcem. Morrison je potom izašao na pozornicu i održao psovkama ispunjen govor zbog kojeg je uhićen pred publikom, što je izazvalo nerede među okupljenima. Nekoliko godina poslije ponovno je dospio u središte pozornosti nakon optužbi da se nepristojno ponašao tijekom nastupa na Floridi. Te su optužbe desetljećima kasnije službeno odbačene.

U proljeće 1971. godine Morrison je odlučio napustiti glazbenu scenu i preseliti se u Pariz zajedno s Pamelom Courson kako bi se posvetio pisanju poezije i pokušao pronaći unutarnji mir. Međutim, problemi s ovisnošću i depresijom nisu nestali. Dana 3. srpnja 1971. godine Pamela ga je pronašla mrtvog u kadi njihova pariškog stana. Francuske vlasti kao službeni uzrok smrti navele su zatajenje srca, a budući da obdukcija nije obavljena, okolnosti njegove smrti ostale su predmet brojnih nagađanja i teorija zavjere. Godine 2007. vlasnik jednog pariškog noćnog kluba objavio je knjigu u kojoj tvrdi da je Morrison preminuo od predoziranja heroinom u njegovu klubu, nakon čega je tijelo navodno preneseno u stan kako bi se prikrio pravi uzrok smrti. Nijedna od tih tvrdnji nikada nije službeno potvrđena.

Foto: Sabine Glaubitz/DPA

Jim Morrison pokopan je na glasovitom groblju Père Lachaise u Parizu, gdje njegov grob i danas privlači stotine tisuća obožavatelja iz cijelog svijeta. Imao je samo 27 godina te je postao jedan od najpoznatijih članova takozvanog "Kluba 27".

Njegov život prikazan je i u filmu "The Doors" iz 1991. godine, u kojem ga je utjelovio Val Kilmer. Iako je njegova karijera trajala svega nekoliko godina, Morrison je ostavio neizbrisiv trag u svjetskoj glazbi. Njegovi stihovi, prožeti temama slobode, ljubavi, smrti i pobune, nadahnuli su generacije glazbenika i ljubitelja rocka.