Jodie Foster oplela po generaciji Z: 'Naporni su na poslu. Moraju naučiti kako se opustiti...'

Oskarovka Jodie Foster (61) osvrnula se na rad s mladim glumcima te priznala da joj znaju biti naporni. Njene su izjave naišle na negativne komentare.

Jodie je u intervjuu za The Guardian rekla da ju rad s generacijom Z ponekad frustrira.

- Stvarno su naporni, posebno na poslu. Kažu: 'Ne, nisam danas u tome... Doći ću u 10.30'. Ili kažem u e-mailu: 'Ovo je sve gramatički netočno. Zašto to nisi provjerio?' i dobijem odgovor: 'Zašto bih to učinio? Nije li to ograničavanje?' - rekla je glumica.

Dodala je i da dobro poznaju mlađu generaciju s obzirom da su njezini sinovi u 20-im godinama. Glumica vjeruje da može pomoći svima koji su tek na početcima svoje karijere.

Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

- Moraju naučiti kako se opustiti, kako smisliti nešto što je originalno njihovo. Mogu im pomoći da to pronađu to nešto. To je puno zabavnije nego biti, sa svim pritiskom iza toga, protagonist priče - dodala je glumica.

Oskarovka smatra da bi im mogla pomoći zbog svog dugogodišnjeg iskustva. Međutim, njena se izjava nije svidjela svima te su ju komentirali na društvenim mrežama.

- Ah, boomeri koji se žale zbog lijenosti i ne mogu podnijeti ideju da je ova generacija daleko ispred njih u svojim stavovima prema poslu i da daje previše sebe - napisao je jedan korisnik X-a.

- Slažem se ali budimo pošteni - nisu li starije generacije krive što su ih tako odgojile? - dodao je drugi.

Foster je uz sve kritike pohvalila mladu glumicu Bellu Ramsey (20), koja se proslavila u hit seriji 'Last Of Us'. Nju je upoznala na jednoj dodjeli nagrada, a za nju Jodie kaže da je primjer originalnosti.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- A Bella, koja je održala najbolji govor, nosila je savršeno odijelo, prekrasno skrojeno, imala je frizuru s razdjeljkom po sredini i bez šminke - rekla je Foster pa dodala da se ona ranije nije mogla odijevati kao Bella.

- Nismo imali tu slobodu. I nadam se da je ove promjene koje se događaju nude mogućnost stvarne slobode. Naravno, bilo je i dobrih stvari. Napravila sam najbolje što sam mogla u svojoj generaciji. Jako sam nastojala shvatiti gdje se uklapam i gdje želim biti u smislu feminizma. Ali moj objektiv nije bio dovoljno širok. Živjela sam u nevjerojatno podvojenom svijetu - dodala je.