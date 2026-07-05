John Legend se oglasio nakon koncerta u pulskoj Areni

Jedan od najcjenjenijih glazbenika današnjice, američki pjevač i pijanist John Legend, podijelio je s milijunima svojih pratitelja na Instagramu dojmove nakon svog prvog posjeta Hrvatskoj, koji je očito nadmašio sva očekivanja. Nakon što je održao koncert za pamćenje u pulskoj Areni, dobitnik prestižnog EGOT statusa - Emmyja, Grammyja, Oscara i Tonyja - objavio je seriju fotografija koje svjedoče ne samo o spektakularnom nastupu, već i o idiličnom obiteljskom odmoru provedenom u istraživanju ljepota Istre. Njegova objava brzo je izazvala lavinu pozitivnih reakcija obožavatelja iz Hrvatske i svijeta.

"Naš prvi put u Puli, u Hrvatskoj, bio je predivan! Hvala vam!" kratko je i srdačno napisao Legend uz galeriju fotografija.

Središnji događaj Legendova posjeta bio je njegov dugoočekivani debitantski nastup u Hrvatskoj, održan 4. srpnja u veličanstvenom ambijentu pulske Arene, jednog od najočuvanijih rimskih amfiteatara na svijetu. Koncert je bio dio njegove europske turneje "An Evening of Songs & Stories", koja publici nudi intimniji doživljaj uz klavir i iskrene priče iza njegovih najvećih hitova poput "All of Me" i "Ordinary People".

Foto: instagram

*uz korištenje AI-ja



