Johnnyja Deppa 'ulovili' su s bivšom ljubavi Kate Moss u backstageu koncerta u Londonu

Nakon što je završeno suđenje između glumca Johnnyja Deppa (58) i njegove bivše supruge Amber Heard (36), glumac je sve iznenadio gostovanjem na koncertu u Londonu. Zanimljivo je kako mu se u backstageu pridružila i bivša ljubav Kate Moss (48), koja ga je podržala na prošlotjednom ročištu.

Naime, glumac je, dok čeka odluku porote, po svemu sudeći utjehu pronašao u glazbi.

Odletio je u Englesku gdje je iznenadio publiku na koncertu svog prijatelja i glazbenog kolege Jeffa Becka. Publika se oduševila kada je na pozornicu s gitarom u rukama izašao Johnny i zasvirao.

No, zanimljivo je kako je upravo i Kate Moss koja je prošli tjedan svjedočila u korist Deppa bila u njihovom backstageu, a tome svjedoče i fotografije na izlazu.

Podsjetimo, Kate je demantirala Amber te stala na Deppovu stranu.

Kad je Amber prepričavala sukob koji je navodno bio između Deppa i Amberine sestre, Whitney Henriquez, rekla je da je glumac zamahnuo rukom na njezinu sestru, što je Amber podsjetilo na situaciju s Kate Moss i stepenicama.

- Bili smo u sobi, Johnny je otišao iz sobe prije mene. Počelo je olujno nevrijeme i kad sam istrčala iz sobe, pala sam niz stepenice i povrijedila leđa - rekla je bivša djevojka glumca Johnnyja Deppa, manekenka Kate Moss.

Negirala je da ju je Depp gurnuo niz stepenice i time osporila još jednu izjavu koju je Heard iznijela pred sudom prije nekoliko dana. Kate je potvrdila da je s bivšim dečkom bila na odmoru na Jamajci.

- Zavrištala sam, boljelo me. Nisam znala što se dogodilo. On je dotrčao do mene da mi pomogne, odnio me do sobe i pobrinuo se da budem dobro - pojasnila je. Deppov odvjetnik upitao ju je je li ju Johnny gurnuo niz stepenice, što je Kate negirala. Potom ju je upitao: 'Je li vas gurnuo niz ikakve stepenice?', ali Moss je i to demantirala pa dodala: 'Nikad me nije gurnuo, udario ni bacio niz ikakve stepenice.'

