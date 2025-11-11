Jon Bon Jovi dobio je drugu unuku, a evo koji si je nadimak odabrao za ponosnu ulogu...

Jon Bon Jovi ima pravi razlog za slavlje. Popularnom pjevaču i skladatelju na svijet je stigla druga unuka. Naime, njegov sin Jesse Bongiovi sa suprugom Jesse Light objavili su rođenje svoje prve kćeri, koju su nazvali Blair Lucy Bongiovi.

- Blair Lucy Bongiovi. Naša slatka djevojčica je stigla i ne možemo biti sretniji. Dobrodošla na svijet, mali Blair medvjediću - napisali su u objavi uz fotografiju malene ručice koja drži mamin prst, dok su im se u komentarima javili brojni obožavatelji.

'Čestitam!!!', 'Dobrodošla u obitelj. Slatka princezo Blair', 'Slatko', 'Aw. Tako mi je drago zbog vas!!!', 'Kakav prekrasan blagoslov!!!', pisali su im.

Nakon godina provedenih pod svjetlima reflektora, Jon ne skriva priliku da želi biti uključen u odrastanje unuke.

- Želim vidjeti slike skoro svaki drugi dan…Već sam onaj dosadni djed - priznao je Jon.

Otkrio je i da je za ulogu djeda izabrao nadimak 'Papa', a koji je ujedno povezan s popularnom serijom 'Stranger Things', u kojoj glumi njegova snaha Millie Bobby Brown, gdje o njoj brine dr. Martin Brenner zvani 'Papa'. Inače, prva unuka na svijet mu je stigla sredinom kolovoza ove godine kada su njegov sin Jake i snaha Millie na društvenim mrežama objavili da su roditelji, odnosno posvojili su kći čije ime nisu otkrili.

- Ovog ljeta smo dobili našu slatku djevojčicu putem posvojenja. Iznimno smo uzbuđeni što ćemo započeti ovo prekrasno sljedeće poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti - napisali su u zajedničkoj objavi i dodali: 'A onda ih je bilo troje'.

Podsjetimo, Jon sa suprugom Dorotheom Hurley ima četvero djece - Stephanie, Jesseja, Jakea, i Romea, a sad s ponosom broji i dvije unuke.

Foto: EDUARDO MUNOZ