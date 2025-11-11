Obavijesti

Show

Komentari 0
SRETNE VIJESTI

Jon Bon Jovi dobio je drugu unuku, a evo koji si je nadimak odabrao za ponosnu ulogu...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Jon Bon Jovi dobio je drugu unuku, a evo koji si je nadimak odabrao za ponosnu ulogu...
2
Samsung Charity Gala - New York | Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

Prva unuka na svijet mu je stigla sredinom kolovoza ove godine kada su njegov sin Jake i snaha Millie na društvenim mrežama objavili da su roditelji, odnosno posvojili su kći čije ime nisu htjeli otkriti u javnosti

Jon Bon Jovi ima pravi razlog za slavlje. Popularnom pjevaču i skladatelju na svijet je stigla druga unuka. Naime, njegov sin Jesse Bongiovi sa suprugom Jesse Light objavili su rođenje svoje prve kćeri, koju su nazvali Blair Lucy Bongiovi

- Blair Lucy Bongiovi. Naša slatka djevojčica je stigla i ne možemo biti sretniji. Dobrodošla na svijet, mali Blair medvjediću - napisali su u objavi uz fotografiju malene ručice koja drži mamin prst, dok su im se u komentarima javili brojni obožavatelji. 

'Čestitam!!!', 'Dobrodošla u obitelj. Slatka princezo Blair', 'Slatko', 'Aw. Tako mi je drago zbog vas!!!', 'Kakav prekrasan blagoslov!!!', pisali su im. 

RAZGOVARAO JE S NJOM VIDEO Kakav heroj! Bon Jovi je spasio ženu koja je bila na rubu mosta: 'Vratio ju je na sigurno'
VIDEO Kakav heroj! Bon Jovi je spasio ženu koja je bila na rubu mosta: 'Vratio ju je na sigurno'

Nakon godina provedenih pod svjetlima reflektora, Jon ne skriva priliku da želi biti uključen u odrastanje unuke. 

- Želim vidjeti slike skoro svaki drugi dan…Već sam onaj dosadni djed - priznao je Jon. 

POSEBAN DAN Oženio se sin Jon Bon Jovija! 'Jacob i Millie Bobby imali su tajno romantično vjenčanje'
Oženio se sin Jon Bon Jovija! 'Jacob i Millie Bobby imali su tajno romantično vjenčanje'

Otkrio  je i da je za ulogu djeda izabrao nadimak 'Papa', a koji je ujedno povezan s popularnom serijom 'Stranger Things', u kojoj glumi njegova snaha Millie Bobby Brown, gdje o njoj brine dr. Martin Brenner zvani 'Papa'. Inače, prva unuka na svijet mu je stigla sredinom kolovoza ove godine kada su njegov sin Jake i snaha Millie na društvenim mrežama objavili da su roditelji, odnosno posvojili su kći čije ime nisu otkrili. 

- Ovog ljeta smo dobili našu slatku djevojčicu putem posvojenja. Iznimno smo uzbuđeni što ćemo započeti ovo prekrasno sljedeće poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti - napisali su u zajedničkoj objavi i dodali: 'A onda ih je bilo troje'. 

POZNATA OBITELJ Millie Bobby Brown objavila je prvu fotografiju sa svojom kćeri
Millie Bobby Brown objavila je prvu fotografiju sa svojom kćeri

Podsjetimo, Jon sa suprugom Dorotheom Hurley ima četvero djece - Stephanie, Jesseja, Jakea, i Romea, a sad s ponosom broji i dvije unuke. 

Salute to Freedom Gala at the Intrepid Sea, Air & Space Museum in New York
Foto: EDUARDO MUNOZ

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija
GLUMAC SLAVI 51. ROĐENDAN

FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija

Ljubavni život Leonarda DiCaprija postao je gotovo jednako popularan kao i njegova filmska karijera, jer se dugo nagađa da glumac ne izlazi sa ženama starijim od 25 godina. Brojne žene zarobile su srce slavnog zavodnika, a u galeriji donosimo pregled svih njegovih veza.
FOTO Demi Moore često je bila gola u filmovima, pogledajte kako se mijenjala kroz godine
IMALA NEKOLIKO OPERACIJA

FOTO Demi Moore često je bila gola u filmovima, pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Demi Moore je navodno tijekom godina išla na razne kirurške zahvate, a njezini prijatelji tvrde da u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji izgled te je uklonila filere. Glumica, koja inače danas slavi 63. rođendan, nije priznala da je bila "pod nož", a nikada joj nije bilo teško ni skinuti se pred kamerama za golišave scene. Kako se mijenjala pogledajte u galeriji.
FOTO Brčkanje u bazenu, u ruci šampanjac! Maja objavila fotke iz Dubaija, s njome je i Šime...
'MIRIŠE' NA LUKSUZ

FOTO Brčkanje u bazenu, u ruci šampanjac! Maja objavila fotke iz Dubaija, s njome je i Šime...

Ako je netko majstorica pretvaranja običnog putovanja u filmsku priču, to je Maja Šuput (46). Ovog puta destinacija: Dubai. Pratnja: Šime Elez (27), poznatiji kao 'Gospodin Savršeni'. Pjevačica je u ponedjeljak na Instagramu servirala kadrove koji 'mirišu' na luksuz - bazen s pogledom na grad, sunce koje se lomi o staklene nebodere...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025