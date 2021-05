Britanska kraljevska obitelj ove jeseni povećat će se za još jednog člana. Naime, princeza Beatrice (32) sa suprugom Edoardom Mapellijem Mozzijem (38) očekuje prvo dijete, piše u objavi kraljevske obitelji na službenom Instagram profilu.

Iz obitelji su javili kako je praunuka Beatrice obavijestila je prabaku kraljicu Elizabetu II. (35) o prinovi i kako se jako vesele novom članu.

Pratitelje na Instagramu razveselila je nova vijest zbog koje su u komentarima ostavili brojne čestitke.

Kraljici Elizabeti II. ovo će biti čak 12. praunuče, nakon što se rodi djevojčica princa Harryja (36) i supruge Meghan Markle (39). Njezin dolazak na svijet očekuje se ovog ljeta, a britanske kladionice već pretpostavljaju koje će ime dati malenoj princezi.

Baby boom na kraljevskom dvoru potvrđuju i ostali unuci kraljice Elizabete II. Naime, princeza Eugenie (31), mlađa sestra princeze Beatrice, rodila je sina u veljači, a Zara Tindall (40), kći princeze Anne, rodila je u ožujku.

Princeza Beatrice i suprug, talijanski biznismen Edoardo Mapelli Mozzi, vjenčali su se u srpnju 2020. godine. Imali su privatnu ceremoniju u Windsoru na kojoj je princeza nosila vintage haljinu svoje bake, ali i tijaru prabake Elizabete II. koju je ona nosila na svom vjenčanju kada se udavala za preminulog princa Philipa 1947. godine.

Talijanskom biznismenu ovo neće biti prvo dijete. Naime, on već ima četverogodišnjeg sina iz prijašnje veze. Zanimljivo je to da im je upravo njegov sin bio kum na vjenčanju. Praunuka kraljice Elizabete II., princeza Beatrice udajom je postala i pomajka, a to je komentirala kao 'veliku čast'.