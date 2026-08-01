Još jedna raskošna proslava: 'Najljepša djevojčica na svijetu' udala se u luksuznom dvorcu

'Najljepša djevojčica na svijetu', francuska manekenka Thylane Blondeau, nakon građanskog vjenčanja u Parizu, priredila je još jednu raskošnu svadbenu proslavu sa suprugom, DJ-em Benom Attalom, na luksuznom imanju Chateau Diter na jugu Francuske.

Mladenci su svoju ljubav proslavili u luksuznom dvorcu Chateau Diter na jugu Francuske, a mladenka je oduševila vjenčanicom šivanom samo za nju. Uz niz fotografija objavljenih na Instagramu, napisala je kako je to njena vjenčanica iz snova te da je željela da vjenčanje bude jednostavno, nježno, moderno, ali i bezvremensko.

Foto: Instagram

Veza para, koja je započela 2020. godine, okrunjena je zarukama u ožujku ove godine tijekom romantičnog putovanja u Grčku. Thylane je sretnu vijest podijelila na Instagramu uz fotografije dijamantnog prstena. "Rekla sam 'da' svom najboljem prijatelju. Za vječnost", napisala je tada.

Podsjetimo, Thylane Blondeau svjetsku je slavu stekla 2006. kada ju je Vogue Enfants proglasio "najljepšom djevojčicom". Karijeru je započela s četiri godine. Njezino odrastanje pod reflektorima nije prošlo bez izazova i kontroverzi, a najviše pozornosti izazvao je editorijal za pariški Vogue kada joj je bilo deset godina, pokrenuvši raspravu o seksualizaciji djece u modi. Unatoč tome, izgradila je uspješnu karijeru surađujući s brendovima Dolce & Gabbana i L'Oréal. Titulu najljepše ponijela je ponovno 2018., no godinama se distancirala od nje. "Ja sam samo ljudsko biće", izjavila je, pokazujući otpor definiranju isključivo izgledom.