Obavijesti

Show

Komentari 0
'KORISTIO MOĆ I UTJECAJ'

Još jedna tužba za seksualni napad protiv Tylera Perryja

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Još jedna tužba za seksualni napad protiv Tylera Perryja
3
Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/PRESS

Tyler Perry suočava se s još jednom tužbom. Mario Rodriguez traži 77 mil. dolara zbog seksualnog napada. Tvrdi kako ga je Perry u nekoliko navrata seksualno uznemiravao

Protiv američkog redatelja i glumca Tylera Perryja podignuta je još jedna tužba za seksualni napad. Podnio ju je Mario Rodriguez, glumac koji je bio u filmu 'Boo! A Madea Halloween', a od Perryja traži najmanje 77 milijuna dolara. Glumac tvrdi kako ga je Perry godinama seksualno uznemiravao i napastovao, koristeći svoju moć i utjecaj u industriji, navode strani mediji. 

Kako navodi Page Six, u dokumentima stoji kako je Perry prvi put napastovao glumca 2018. godine kada ga je 'čvrsto zagrlio i dirao mu genitalije'. Prvi put su se upoznali 2015. godine, a incident se dogodio nakon što ga je Perry pozvao na večeru u jedan restoran kako bi pričali o Rodrigezovoj potencijalnoj ulozi u seriji 'The Oval'. 

GLAZBENICI, GLUMCI, KOMIČARI... FOTO Ovo je devet najbogatijih slavnih ljudi na svijetu: Neki su 'teški' čak tri milijarde dolara
FOTO Ovo je devet najbogatijih slavnih ljudi na svijetu: Neki su 'teški' čak tri milijarde dolara

Nakon večere su se uputili kod Perryja, gdje je on navodno krenuo otkopčavati svoje hlače pred glumcem. U tužbi stoji kako je stavio ruku u glumčevo donje rublje te mu dirao genitalije. 

- Perry je stenjao i govorio mu da ostane, dok se stiskao uz njega i držao ga za genitalije - navodi se u tužbi. Nakon što se glumac otrgnuo, Perry se ispričao i platio mu 5000 dolara. 

USA - 5th Annual Wearable Art Gala - Santa Monica
Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

U tužbi je opisan još jedan incident koji se navodno zbio 2019. godine, kada je Perry zgrabio glumčevu ruku i stavio je na svoje intimne dijelove tijela. 

- Ako bi bio sa mnom, brinuo bih se o tebi, ne bi se trebao brinuti ni o čemu - navodno mu je tada rekao Perry. I nakon što ga je ponovno odbio, ponovno mu je platio 5000 dolara. Osim Perryja, Rodriguez tuži i filmski studio Lionsgate kojeg je optužio da su znali što sve Perry radi, no nastavili su financirati njegov rad bez obzira na sve. 

PERRY SVE PORIČE Glumac optužio Tylera Perryja za seksualno uznemiravanje i napad: 'Stisnuo me uza zid...'
Glumac optužio Tylera Perryja za seksualno uznemiravanje i napad: 'Stisnuo me uza zid...'

Oko tužbi se oglasio i Perryjev odvjetnik koji je rekao da je ovo već druga tužba koju podiže isti odvjetnik, a koji je nedavno izgubio parnicu protiv Perryja. Navode kako se radi o pokušaju da se 'izvuće što više novca'. 

Prije nekoliko mjeseci je sličnu tužbu podigao i Derek Dixon, koji je glumio u seriji 'The Oval'. On od Perryja traži 260 milijuna dolara, a u tužbi navodi kako ga je pozvao u svoj dom, a zatim ga je počeo dirati po bedrima. Kasnije mu je slao i seksualne poruke. Dixon tvrdi kako je strahovao za svoj posao jer ga je odbijao. Perryjev odvjetnik je sve to nazvao 'muljažom'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Severina je otkrila gdje seli: Ovo su obrisi novog doma, tamo već odvela i majku
NOVI DOM

DOZNAJEMO Severina je otkrila gdje seli: Ovo su obrisi novog doma, tamo već odvela i majku

Severina je uz fotografije blagdanskog ugođaja u svom penthouseu u Zagrebu napisala da joj je to zadnji Božić u tom stanu. Dan prije majku je odvela u mogući novi dom, prostor za kojeg se vidi da je tek u izgradnji
Jedna od najljepših srpskih glumica trudna s hrvatskim nogometašem: 'Da, istina je'
STIŽE PRINOVA

Jedna od najljepših srpskih glumica trudna s hrvatskim nogometašem: 'Da, istina je'

Teodora Bjelica i Karlo Muhar čekaju bebu! Par se tajno oženio u ožujku prošle godine, a sada se veselim novim životnim ulogama
Nije J.Lo, ali je Lu: Joškovih 48 sati! Došao, ljubio studenticu i ujutro bio na treningu Cityja
PRVA KOJU JE POKAZAO

Nije J.Lo, ali je Lu: Joškovih 48 sati! Došao, ljubio studenticu i ujutro bio na treningu Cityja

Za Gvardiola nema predaha: odigrao tekmu, početkom tjedna doputovao kući, u srijedu ljubio, a u četvrtak već bio na treningu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025