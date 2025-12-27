Još jedna tužba za seksualni napad protiv Tylera Perryja

Protiv američkog redatelja i glumca Tylera Perryja podignuta je još jedna tužba za seksualni napad. Podnio ju je Mario Rodriguez, glumac koji je bio u filmu 'Boo! A Madea Halloween', a od Perryja traži najmanje 77 milijuna dolara. Glumac tvrdi kako ga je Perry godinama seksualno uznemiravao i napastovao, koristeći svoju moć i utjecaj u industriji, navode strani mediji.

Kako navodi Page Six, u dokumentima stoji kako je Perry prvi put napastovao glumca 2018. godine kada ga je 'čvrsto zagrlio i dirao mu genitalije'. Prvi put su se upoznali 2015. godine, a incident se dogodio nakon što ga je Perry pozvao na večeru u jedan restoran kako bi pričali o Rodrigezovoj potencijalnoj ulozi u seriji 'The Oval'.

Nakon večere su se uputili kod Perryja, gdje je on navodno krenuo otkopčavati svoje hlače pred glumcem. U tužbi stoji kako je stavio ruku u glumčevo donje rublje te mu dirao genitalije.

- Perry je stenjao i govorio mu da ostane, dok se stiskao uz njega i držao ga za genitalije - navodi se u tužbi. Nakon što se glumac otrgnuo, Perry se ispričao i platio mu 5000 dolara.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

U tužbi je opisan još jedan incident koji se navodno zbio 2019. godine, kada je Perry zgrabio glumčevu ruku i stavio je na svoje intimne dijelove tijela.

- Ako bi bio sa mnom, brinuo bih se o tebi, ne bi se trebao brinuti ni o čemu - navodno mu je tada rekao Perry. I nakon što ga je ponovno odbio, ponovno mu je platio 5000 dolara. Osim Perryja, Rodriguez tuži i filmski studio Lionsgate kojeg je optužio da su znali što sve Perry radi, no nastavili su financirati njegov rad bez obzira na sve.

Oko tužbi se oglasio i Perryjev odvjetnik koji je rekao da je ovo već druga tužba koju podiže isti odvjetnik, a koji je nedavno izgubio parnicu protiv Perryja. Navode kako se radi o pokušaju da se 'izvuće što više novca'.

Prije nekoliko mjeseci je sličnu tužbu podigao i Derek Dixon, koji je glumio u seriji 'The Oval'. On od Perryja traži 260 milijuna dolara, a u tužbi navodi kako ga je pozvao u svoj dom, a zatim ga je počeo dirati po bedrima. Kasnije mu je slao i seksualne poruke. Dixon tvrdi kako je strahovao za svoj posao jer ga je odbijao. Perryjev odvjetnik je sve to nazvao 'muljažom'.