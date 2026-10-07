Još jedne zemlje neće biti na Eurosongu, ali ne zbog Izraela: 'Ne znamo kad ćemo se vratiti'

Češka neće nastupiti na Eurosongu 2027. godine, javlja Huffington Post. To je još jedna zemlja koja je najavila kako neće sudjelovati na ovom natjecanju iduće godine, no dok neki bojkotiraju zbog nastupa Izraela, Češka ima druge razloge. Njihova javna televizija ČT navela je kako je razlog probleme s budžetom. Kako navodi Post, televizija čak neće ni prenositi Eurosong.

- Natjecanje za pjesmu Eurovizije veliki je projekt koji zahtijeva značajna ulaganja u program, produkciju i organizaciju. S obzirom na trenutačne prilagodbe proračuna koje su u tijeku, Česká televize odlučila je da neće sudjelovati na natjecanju 2027. godine - naveli su u priopćenju s televizije.

- Ova se odluka odnosi na izdanje natjecanja 2027. Svako izdanje natjecanja procjenjujemo zasebno, stoga u ovom trenutku ne želimo nagađati o tome kada će se Česká televize ponovno pridružiti Natjecanju za pjesmu Eurovizije - dodali su.

O svemu se oglasila i Europska radiodifuzijska unija (EBU), čiji je glasnogovornik poručio da im je žao što Češka neće sudjelovati iduće godine, no da razumiju kako se radi o 'teškim odlukama' zbog izazova s kojima se suočavaju 'brojni njihovi članovi'.

- Nadamo se da će se vratiti kada će okolnosti to dopuštati. Uvijek su dobrodošli - navode iz EBU-a.

Koje još zemlje neće nastupiti?

Ovogodišnje je natjecanje bojkotiralo pet zemalja, Nizozemska, Španjolska, Irska, Island te Slovenija, i to zbog izraelskog predstavnika. Neke od tih zemalja su odbile emitirati i prijenos programa.

Bojkot natjecanja 2027. je već najavila Irska, a ranije i nizozemski AVROTROS. U međuvremenu je druga nizozemska televizija preuzela prijenos, te su najavili kako će ponovno sudjelovati na Eurosongu 2027. godine. Krajem rujna se počelo raspravljati i o tome hoće li Island sudjelovati. Većina članova odbora javne televizije RÚV glasalo je za bojkot ukoliko će se Izrael natjecati.

HRT otvorio prijave za Doru

Što se Hrvatske tiče, HRT je nedavno otvorio natječaj za Doru koji traje do 29. studenog. Pobjednik će predstavljati Hrvatsku na natjecanju u bugarskom Burgasu.

Podsjetimo, ove godine je u Beču na Eurosongu Hrvatsku predstavljala grupa Lelek, a finalu su osvojile 15. mjesto. Pobjedu je odnijela predstavnica Bugarske, Dara, s pjesmom 'Bangaranga'.