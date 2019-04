Još jedno pojačanje u Rokovom timu: Plesat će i Diego Siqueira

Ovih su dana društvene mreže hrvatsko-eurovizijske Delegacije ‘gorile’ novim informacijama vezanima uz Roka Blaževića. Nakon objava o snimanju videospota, čiji se izlazak uskoro očekuje, objavljeno je I prvo pojačanje u Rokovom Dream teamu – plesač Endi Schrotter, a danas je službeno potvrđeno: Diego Amador Homem de Siqueira Silva, poznatiji kao Diego Siqueira, još je jedna plesna podrška na eurovizijskom nastupu.

- Jako sam uzbuđen. Jedva čekam i nevjerojatno mi je da su baš mene odabrali da idem s njima u Izrael. Roko mi je jako drag, kao i Jacques i cijeli tim - rekao nam je Diego.

Brazilac sa stalnim boravištem u Hrvatskoj, plesom se bavi od malena, a najveću je strast pronašao u hip-hop kulturi. Nastupao je i koreografirao nastupe diljem svijeta (Njemačka, Finska, Wales, Engleska, Italija, Brazil...), okušao se u brojnim plesnim stilovima (jazz dance, balet, popping, ballroom, locking, house, breakdance...), a danas podučava ples u četiri plesna studija u Zagrebu i trenira preko stotinu plesača.

Foto: IVAN UROIĆ

Nastupao je uz mnoge estradne zvijezde, a između ostalog i uz dvije hrvatske eurovizijske predstavnice - Franku Batelić na ovogodišnjoj Dori u show programu te Ninu Kraljić na Zagrebačkom festivalu 2019.

Roko nam otkriva kako je plesna podrška točno ono što je nedostajalo novom konceptu nastupa.

- Pravi je užitak pripremati eurovizijski nastup uz podršku ovakvih umjetnika. Endi i Diego su izvanserijski plesači, izvođači neprocjenjivoga scenskoga iskustva i neviđene plesne energije. Sretan sam što na sceni neću biti sam i da smo naš koncept obogatili nastupima ovakvih genijalaca. Uz to, sjajno se slažemo, prava smo si podrška i već sada mogu reći da funkcioniramo kao prava obitelj, a timski je duh na ovakvim projektima najvažniji. Pripreme su u punome jeku, intenzivno radimo na nadogradnji našega nastupa i upijamo svaki savjet našega koreografa Lea Mujića. Ovo je iskustvo koje se pamti cijeli život, ne predstavljaš svaki dan svoju zemlju na Eurosongu, a posebno me veseli što ću imati ovakvu scensku podršku u plesačkim zvijezdama kao što su Endi i Diego! Dečki, hvala vam na nesebičnoj podršci i trudu koji ulažete da naš nastup bude nešto posebno - ispričao je Roko.

Foto: IVAN UROIĆ

Endi ne krije zadovoljstvo što će plesni duo imati tu čast i braniti ‘hrvatske boje’ te biti umjetnička podrška Roku.

- Roko je izvanserijski pjevač, mladi kolega čijem se pjevačkom umijeću divim! On svojim ogromnim talentom opravdava ulogu hrvatskoga predstavnika i toliko sam sretan što je to na Dori prepoznala publika, ali i žiri. Bio sam dijelom njegova tima i na Dori, a u trenutku proglašenja pobjede me obuzela neopisiva sreća da sam spontano i zaplakao. Ispunjen sam kada je talent prepoznat, a najviše kada se mladima da šansa i vjeruje se u njihov uspjeh - rekao je Endi.

Foto: DAMJAN FIKET

Šefica hrvatske Delegacije Elizabeth Homsi, dakako ističe, kako su sve aktivnosti pomno razrađene do najsitnijeg detalja i to će se vidjeti na pozornici u Tel Avivu.

- Ponosna sam što su uz Roka, još dvije mlade umjetničke duše dio našeg tima. Osim što je Endi veliki i regionalno prepoznatljiv tinejdžerski brend, a Diego je također prepoznatljiv u plesnim krugovima, oboje su divni i vrijedni suradnici i kolege. Posebno me veseli što će upravo Hrvatsku predstavljati mlade snage. Oni su to svojim odricanjem i dugogodišnjim radom itekako zaslužili, a i na taj način šaljemo pozitivnu poruku i osnažujemo viziju i misiju naše pjesme da se snovi ostvaruju - rekla je Elizabeth.

Foto: IVAN UROIĆ

Uskoro izlazi i službeni videospot za pjesmu ‘The Dream’, a Hrvatsku će Roko Blažević predstaviti druge polufinalne večeri 16. svibnja, na 64. Eurosongu, koji se od 14. do 18. svibnja održava u izraelskom Tel Avivu.