Još uvijek stignete pogledati snažnu predstavu 'Zbilja'...

Kako izgleda kazalište kad je ogoljeno do same srži, kad na sceni ostanu samo vrhunski glumci, snažan tekst i odvažna redateljska ideja? Odgovor donosi predstava "Zbilja", jedna od najnagrađivanijih predstava posljednjih sezona u Hrvatskoj, koja je na rasporedu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 11., 13., 21., 22., 23., 29. i 30. ožujka.

“Na sceni HNK u Zagrebu susreću se dvoje nacionalnih prvaka Drame, Nina Violić i Livio Badurina, u intenzivnoj i intimnoj kazališnoj igri koja publiku drži u potpunoj koncentraciji od prve do posljednje minute. Glumica i glumac izvode svoj eksperiment u dvorani namijenjenoj ponajprije za tonska snimanja. Prostor je uređen u modernističkom stilu 1950-ih godina, a zgrada u kojoj se nalaze izgrađena je u doba Austro-Ugarske Monarhije. Eksperiment dvoje izvođača nadahnut je predavanjima fizičara Richarda Feynmana. U prirodnim znanostima eksperiment ili pokus postupak je kontroliranog opažanja i mjerenja pojava koji nam objašnjava zašto se nešto zbiva i ponavlja. Eksperiment ili pokus pomaže nam da razlučimo bitno od nebitnog ili uvidimo poznate pojave u novom svjetlu."

Autorski projekt redatelja Tomislava Šobana, nastao u bliskoj suradnji s dramaturgom Marinom Lisjakom, donosi inovativnu režiju i koncept koji istražuje samu prirodu kazališta. Predstava je zamišljena kao umjetnički eksperiment, a svaki je eksperiment uspješan upravo onda kad nikad ne daje isti rezultat. Svaka izvedba "Zbilje" zato je jedinstvena.

Kvalitetu predstave prepoznala je i međunarodna publika - 2024. godine predstava je gostovala u Berlinu, gdje su Nina Violić i Livio Badurina snažnim izvedbama osvojili i berlinsku publiku.

Predstava je osvojila niz nagrada. Veliku nagradu (Grand Prix) Bijenala scenskog dizajna (BiSD), Nagradu za najbolju predstavu u cjelini na 34. Marulićevim danima i Nagradu za najbolju režiju na 48. Danima satire Fadila Hadžića. Za iznimne glumačke kreacije nagrađeni su i protagonisti predstave: Nina Violić osvojila je Nagradu za najbolje glumačko ostvarenje na Marulićevim danima, dok je Livio Badurina dobitnik Nagrade "Mladen Crnobrnja" na Danima satire Fadila Hadžića.

Pred publikom su sad posljednje prilike u ovoj sezoni, do kraja ožujka na rasporedu je još sedam izvedbi ove iznimne predstave koja je već stekla status kazališnog hita.