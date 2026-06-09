Kandžija, Ki Klop i Gdinjko nova imena na petom Mudrom Brku

Pet dana Mediterana ili festival kakav je nekad bio. Ljetno kino, žaruljice, japanka stil odnosno najšarmantniji mali festival na Jadranu vraća se u Jelsu od 29. srpnja do 1. kolovoza. Popisu izvođača se pridružuju Kandžija, Ki Klop i Gdinjko nakon već najavljenih bendova IDEM, RØLØ i Linija 109.

Kandžija više od petnaest godina predstavlja jedno od najoriginalnijih i najautentičnijih imena domaće glazbene scene koji kontinuirano pomiče granice hip hopa, gradeći prepoznatljiv autorski izraz koji spaja svakodnevne teme, društvenu angažiranost, sirovu energiju, humor i emociju. Nastupa i snima s bendom, a iza sebe ima sedam studijskih albuma te bogato koncertno iskustvo diljem regije. Aktualni album Trostruki salto ubraja se među najuzbudljivija izdanja godine, što potvrđuju nagrade poput Porina i Rock&Off za hip hop album godine, a nedavno se široj publici predstavio nastupom na Dori s pjesmom 3 ujutro, pritom ne gubeći karakteristični humor i šarm. Nastupi su im energični, zabavni i iskreni, taman za masu dobar ljetni đir.

Ki Klop je zagrebački disco pop trio kojeg čine Luka Žigolić na gitari i vokalu, Jakov Ramničer na basu i Laura Tandarić na bubnjevima i vokalu. Sa snažnom, čvrstom i upečatljivom ritam sekcijom te zaraznim plesnim grooveovima, Ki Klop kroz mantrične gitare i neodoljive vokale sve prisutne na podiju baca u plesni trans. Iza sebe imaju predivna izdanja; EP “U dućanu ćilima” te LP “Otopljeni disko”, objavljen u suizdavaštvu JeboTona i Mudrog Brka koji je savršeni soundtrack za vruće večeri, ples do jutra i tulume na kojima se sve topi u sjaju disko kugle i svjetlima neona. Također imaju i priznanje struke, pa je tako bend proglašen Pop&Off izvođačem 2024. godine, uvršten na Impalinu listu “100 artists to watch”, a nagrađen je i regionalnom nagradom RUNDA za Najboljeg novog izvođača godine. Novi album najavljuju singlovima "Kao ja" i nedavno objavljene suradnje s IDEM-om "Popis stvari". Zadnji dan listopada održat će svoj prvi solo koncert u Tvornici kulture.

Gdinjko je splitski bend osnovan 2020. godine, a jezgru sastava čine Srđan Jeličić, Marijan Katić i Branko Dragičević. Bend je nastao iz temelja koje je postavio bend Kundyak Mezhie, a svi članovi sudjelovali su i na albumima Valentina Boškovića. Gdinjko svoju inspiraciju crpe iz sela Gdinj na Hvaru koji čini lajtmotiv njihovih pjesama, miješajući rock formu s psihodelijom i mediteranom. Dosad su objavili pet pjesama za Mudri Brk „Sviradu Jazz“, „Chile“, „Ča si ćapa“, „U Gdinju je Ray“ i „Levanda“, a sve njih i još pokoju sa sporo nadolazećeg albuma moći ćete čuti u Jelsi.

Sve one koji ne mogu naći smještaj na internetima, organizatori pozivaju da se jave direktno na TZ Jelsa.

Kao i svake godine, osim koncerata u petak i subotu, organizatori su pripremili i kino program u suradnji s Kino Mediteranom, koncert, DJ i dječje programe, ekološke akcije i neka iznenađenja.

Dvodnevne ulaznice za peti Mudri Brk Festival u pretprodaji osigurajte u sustavu Core-event po cijeni od 25 eura. Organizatori su Mudri Brk i Udruga za promicanje kulture "Jelsa", glavni pokrovitelji su TZO Jelsa i Općina Jelsa, a financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH te HDS Zamp.