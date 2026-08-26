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José Carreras otkrio: Dugo sam želio nastupati u Dubrovniku

Piše 24sata,
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José Carreras otkrio: Dugo sam želio nastupati u Dubrovniku
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Foto: PROMO
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Jedan od najvećih svjetskih tenora prvi će put nastupiti u Dubrovniku, u četvrtak, 27. kolovoza, s početkom u 21.30 sati, ispred dubrovačke katedrale

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Dugo sam želio doći u Dubrovnik i presretan sam što ću prvi put nastupiti upravo u ovom jedinstvenom povijesnom ambijentu. O gradu sam slušao samo najljepše riječi, a velika mi je čast svoju prvu posjetu povezati s glazbom i dubrovačkom publikom, poručio je José Carreras uoči svog prvog nastupa u Dubrovniku.

Foto: Damir Bošnjak

Jedan od najvećih svjetskih tenora prvi će put nastupiti u Dubrovniku, u četvrtak, 27. kolovoza, s početkom u 21.30 sati, ispred dubrovačke katedrale, u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre grada. Na koncertu će mu se kao gošća pridružiti sopranistica Dušica Bjelić, dok će orkestrom ravnati ugledni španjolski dirigent David Giménez.

NASTUPA U ČETVRTAK José Carreras je stigao u Dubrovnik uoči velikog koncerta ispred dubrovačke katedrale
José Carreras je stigao u Dubrovnik uoči velikog koncerta ispred dubrovačke katedrale
Foto: PROMO

Nakon zapaženih nastupa u Hrvatskoj, među kojima su koncerti u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu i pulskoj Areni, ponovno se vraća pred hrvatsku publiku, ovoga puta na jednu od najljepših otvorenih pozornica na Mediteranu.

Publiku očekuje večer ispunjena bezvremenskim melodijama i emocijama po kojima je José Carreras obilježio više od pet desetljeća dugu međunarodnu karijeru. Kako kaže, najveća mu je želja da publika nakon koncerta ponese uspomenu na zajednički podijeljene emocije i poseban glazbeni doživljaj. Preostale ulaznice dostupne su na Ulaznice.hr. 

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