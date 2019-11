Josip dao prsten Natali, ali su prekinuli: Mama je razočarana

Za razliku od ostalih kandidata u showu 'Ženim sina' trojica kandidata imali su potpunu kontrolu nad prstenom no Josip Kotlar (27) nije bio među njima. Konačnu odluku odlučio prepustiti Natali - rekao je da će ju čekati, a na njoj je hoće li doći.

Foto: NOVA TV

- Ne želim nikakve back up planove, nikakve druge cure, ako ne dođe ostajem sam pred oltarom ostavljen, takva mi je sudbina i idem doma - odlučan je bio Josip, a svojim potezom iznenadio je i mamu Suzanu. Nakon nekog vremena čekanja, preznojavanja i grčenja Natali se pojavila, a Josipovoj sreći nije bilo kraja.

- U trenutku kad je Natali došla osjećao sam se kao da mogu trčat do vrha Velebita, toliku sam snagu u tom trenutku u sebi osjeća i drago mi je da je došla. Da je bilo drugačije, da se nije pojavila, ne bih se osjećao poniženim, ali bi mi bilo neugodno te bi naučio jako dobru lekciju u životu - rekao je Josip za 24sata. Iako ju je odabrao njihova romansa se nije nastavila izvan showa.

Foto: NOVA TV

- Natali i ja smo jedno vrijeme bili skupa te par mjeseci nakon završetka snimanja smo shvatili da imamo različite poglede na svijet te da ipak ne bi mogli zajedno opstati, probali smo i samo smo se dokrajčili. Rekao bi da nas je ambicija pojela odnosno rastavila - otkriva. U showu je otkrio i oslobodio, kaže, svoju divlju stranu te je prihvatio sebe kakvog je.

- S obzirom da sam bio bačen u vatru i borbu s tolikim brojem cura u jako kratkom vremenu. Odsad više ja prilazim djevojkama nego one meni - smatra. Ističe da ni malo nije razočaran finalnim rezultatom te da ga je ispunilo neizmjerno jer ljubav pronašao, makar na kratko.

Foto: Anja Pletikosa

Nakon showa i rastanka s Natali odlučio se vratiti treningu, poraditi na sebi i razvijati talente koje nije mogao prije jer smatrao da je još jako znatiželjan i zaigran.

- Cure nema na vidiku i zapravo mi je drago jer trenutno ne bi mogao posvetiti kvalitetno vrijeme nijednoj. Ovo je moje 'alone time' - izjavio je.

Foto: NOVA TV

Njegova majka Suzana, kako kaže, uložila je nadu i trud u izabranicu.

- Ostala je razočarana kad to nije uspjelo. Međutim, majka zna da je ona negdje na putu, ali ne tako skoro. Suzana to nije htjela primiti mnogo k srcu - zaključuje.

Pred Brunu Filipovića (24) u završnici su stale Martina i Julija. Ne duljeći puno Bruno se zahvalio objema te najprije otpustio Juliju. Kako je kazala, htjela je doći do finala, no koga će u samom finalu odabrati, Juliji je bilo svejedno.

Foto: NOVA TV

Kada je došao trenutak da Bruno odluči hoće li Martini stavi prsten na ruku, kazao je kako za njega prsten ima mnogo veće značenje od samog prijateljstva te kako si još želi dati prostora. Premda je Martina ta koju je naposljetku Bruno izabrao, ipak kući ide gorka okusa.

- Na neki način sam pobijedila, ali taj prsten nije na mojoj ruci. Malo me to pogodilo. Kroz što sam ja sve prošla, plakala, živcirala se radi njih, trpjela i onda na kraju dobijem samo par riječi. Malo sam povrijeđena. Nadam se da će biti nešto nakon showa, ali ne znam - kazala je Martina.No njihov odnos nakon showa nije postao bajan.

Foto: nova TV

- Nakon što je show završio s Martinom se nikada nisam vidio na samo, već je to uvijek bilo u nekom većem društvu, tako da se nikada nije između nas ništa izrodilo. Sve je ostalo na dvije kave i to je to - kaže nam Bruno koji smatra da je u showu donio samo ispravne odluke i da sada imam ponovno priliku, kaže, ne bi ništa mijenjao. Ističe da njegovi roditelji nisu bili razočarani što u showu nije pronašao ljubav.

- Nema smisla ženiti sina ako on ne osjeća da je to-to. Kroz cijeli show bili su mi velika podrška i svaku moju odluku su prihvatili i podržali - objašnjava i dodaje da što se tiče trenutačnog ljubavnog života, može reći da je jako sretan.

