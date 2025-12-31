Obavijesti

'LJUBAV JE NA SELU'

Josip otkrio da su se on i Dottie razdvojili prve noći: 'Hrkala je'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL

Jutro nakon prve zajedničke noći u Istri je za Josipa E. započelo naizgled idilično. Uz jutarnju kavu je ispričao kako noć nije proveo uz svoju odabranicu

Dok kandidati showa 'Ljubav je na selu' uživaju na romantičnom putovanju, noć jednog para ipak nije prošla kako su oni to mislili. Naime, oni su se tijekom noći naprasno razdvojili.

Jutro nakon prve zajedničke noći u Istri je za Josipa E. započelo naizgled idilično. Uz jutarnju kavu je ispričao kako noć nije proveo uz svoju odabranicu, piše RTL.

Foto: RTL

- Prvo jutro, smiješak i hello. I ova super kavica je skuhana, već postavljena. Ne može bolje - rekao je.

No romantična atmosfera je pala u drugi plan kada je Josip otkrio pravi razlog zašto su on i Dottie spavali odvojeno. To nije bio nedostatak kemije ili emocija, već nešto mnogo simpatičnije - hrkanje.

Objasnio je kako je došlo do toga da mu je Dottie sama predložila rješenje.

Foto: RTL

- Ona mi je čak rekla, ako mi smeta, da odem. Nije da mi je smetalo, ali ja sam svejedno otišao - prepričao je pa otkrio da je ipak otišao od nje.

- Bili smo usred noći, pa smo se malo odvojili i to, ali to je to - zaključio je.

