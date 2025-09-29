Josipa Lisac pokazala je sestru: 'Za Josipu se već zna. Prelijepa je. Ali,... sad imamo dupliće'

Josipa Lisac iznenadila je obožavatelje na društvenim mrežama. Glazbena diva na svojem je Instagram profilu otkrila ono što malo tko zna. Naime, Lisac je na svojem Instagram profilu objavila fotografiju, na kojoj je s njom pozirala i njezina sestra Mirjana.

- Sa sestrom Mirjanom... - napisala je opisu ispod objave, dok su obožavatelji odmah primijetili nevjerojatnu sličnost.

'Baš ste slične. Samo boja kose je različita', Fantastična fotografija. Ne zna se tko je ljepši od njih dvije. Dva jako interesantna i lijepa lica. Mislim da su privilegirani svi oni koji njih dvije i osobno poznaju. Za Josipu se zna: prelijepa... Ali sad imamo dupliće. Fantazija, dvije Grete Garbo', 'Vau, ovo je iznenađenje, imamo dvije ljepotice Lisac', 'Poput blizanki ste. Dvije lijepe dame', 'Krasno, krasno, krasno, pisali su joj.

Iako su fotografije sa sestrom rijetkost, ranije je Josipa progovorila u kakvom su odnosu.

- Jako se povjeravamo jedna drugoj, mnogo razgovaramo o svemu. Koliko god mnogi kažu da imamo mnogo fizičkih sličnosti, jako smo karakterno različite. I dobro je da smo takve. Ja sam možda malo više ona kojoj se sve da, ništa mi nije teško, a ona kaže: 'Oprosti, ali meni se to baš ne da, to nema smisla'. Ja sam osoba koja ako naiđe na problem, želim ga riješiti jer nema smisla da ostane neriješen - rekla je Lisac u razgovoru za 24sata.

Dodala je i da često zajedno izlaze, ali je i otkrila je kakve su bile u mladosti.

- Ona me zove da dođem k njoj jer njezin sin božanstveno kuha. Tako da recimo više gotovo i ne kuham sama. Mirjana je uvijek bila oštra i s partvišem me znala natjeravati po stanu. Ja sam se uvijek svemu smijala, a rame za plakanje smo razdijelile na pola - priznala je Josipa.

Nedavno je diva oduševila fanove nevjerojatnim modnim izdanjem na palubi, kada je pozirala u pripijenoj crnoj haljini s upečatljivim šarenim detaljima u struku, dok je ležeći na brodu uživala u sunčanim zrakama i miru mora.

Mali predah pred ono što dolazi...Uskoro više! - napisala je tada uz fotografiju, izazvavši lavinu pozitivnih komentara i oduševljenje obožavatelja.

'Zgodnica', 'Morska vila', 'Bravo Josipa! Genijalno', 'Josipa je prava dama sa jedinstvenim stilom! Prekrasna!!!, 'Odmori se, zaslužila si', pisali su joj.

Inače, Josipa je već godinama sinonim za originalnost. Poznata je po svom jedinstvenom stilu i neobičnim modnim odabirima, pa ovo nije prvi put da se pokazala u nesvakidašnjem izdanju tijekom ljeta. Kako je ranije otkrila, sunce joj nikad nije bilo drago te ljetne dane uvijek provodi zaštićena od glave do pete, pazeći na svoju osjetljivu, svijetlu kožu.