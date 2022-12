Josipa Pavičić pobjegla od zime, javila se sa sunčane destinacije

Nema mirnije luke nego što je naša duša, a u njoj je nacrt koji trebamo slijediti, napisala je ispod nove fotografije na društvenim mrežama novinarka, kolumnistica i spisateljica, Josipa Pavičić (44), te otkrila gdje se trenutačno nalazi na odmoru.

Foto: Instagram

Kako bi uhvatila još koji 'ljetni dan' Josipa je otputovala na sunčanu Maltu. Atraktivna novinarka objavila je niz fotografija s putovanja, a njenim pratiteljima posebno se svidjela ona gdje pozira uz more u uskoj, dekoltiranoj haljini.

Foto: Instagram

Fotografije s odmora svidjele su se pratiteljima koji su Josipi ostavili brojne komplimente.

- Ma divna si; Zgodna i privlačna dama - pisali su joj.

Foto: Instagram

Podsjetimo, voditeljica je nedavno bila gošća u emisiji Dr. Becka gdje je otvoreno govorila o borbi sa zloćudnom bolesti.

- Nije bila pomična, ništa me nije boljelo. Otišla sam liječnici koja mi je i inače radila preglede i rekla mi je: 'punkcija Josipa'. Ja sam rekla: ma ne, to je sigurno hematom, vozila sam se neki dan sa sinom pa me lupio kako je mali, imao je niti dvije godine. Onda je uslijedilo ono pitanje: 'Je li vam netko u obitelji imao karcinom?' - rekla je.

Nitko u obitelji nije imao karcinom. Kazala je da je to bio početni šok, nakon kojeg je odradila punkciju pa nalaze. Istaknula je i važnost pregleda te opisala kakva je bila kvržica.

- Ja se sjećam da je bila potpuno nepomična i ništa me nije boljelo. Osjetila sam da je tu nešto što tu ne pripada. I da, bilo je tvrdo, ali ta pomičnost igra ulogu - ispričala je Josipa, koja je kvržicu od šest milimetara otkrila zahvaljujući svom televizijskom poslu. Svakodnevno su je, kako je kazala, mazali kremama za samotamnjenje zbog čega je morala kod kuće raditi česte pilinge tijela. Tijekom jednog je u tušu napipala kvržicu na gornjem dijelu desne dojke. U emisiji je otkrila čiju je pomoć potražila i kako joj je kao ženi bilo izgubiti dojku.

Više o toj temi pročitajte OVDJE.

Najčitaniji članci