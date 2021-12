Josipa Pavičić (43) sedam godina nije bila u ulozi televizijske voditeljice, a nedavno se vratila na male ekrane. U emisiji In Magazin dobila je rubriku 'Sasvim opušteno' kroz koju donosi ekskluzivne intervjue s gostima koji se rijetko pojavljuju na malim ekranima. Ni tjedan dana nakon što je rubrika imala premijeru, Josipa se javila iz bolnice.

- Danas sam trebala biti na letu za Dubai, s najdražim osobama. Ali, ‘netko je imao drugačiji plan. Moj me život odlučio potpuno očistiti od boli i mulja jer je 2021. godina za mene bila upravo to: GODINA SUZA I LEKCIJA. Bila sam jaka i zahvalna sam joj bez obzira koliko me je boljela. Dobro je da nas ‘mlatne po glavi kad ‘zabrazdimo jer nitko i ništa nije vrijedno našeg mira - započela je svoju objavu Josipa.

- Tek jedan dan u bolnici dovoljan je da shvatimo kako su dokazivanja, obazrivosti, davanje stotinu prilika, zamjeranja, iskrivljeni prioriteti samo dio ljudske gluposti.Nesvjesnost i um isključimo tek kad se suočimo s ‘višom silom. Jučerašnja tuga može postati današnja radost; današnja radost može se sutra pretvoriti u tugu. Nepredvidivi život. Život je blagoslov, život je dar, život je danas. Budimo mu zahvalni i kad boli jer lako je zahvaljivati kad je sve ‘dobro i onako kako bismo mi željeli - dodala je.

Otkrila je i kako su njezini zdravstveni problemi započeli uoči Božića te se zahvalila timu vrhunskih liječnika koji brinu o njoj.

- Moje je bolničko putovanje započelo u božićnoj noći i želim se zahvaliti doc.dr.sc. Tajani Pavić, doc.dr.sc. Alenu Bišćaninu, dr.med; spec.opće kirurgije i subspec.abdominalne kirurgije Ibukić Amiru, mojim dragim prijateljima dr.Karolini Bolanči i dr. Andreju Rothu i svim divnim sestrama i medicinskom osoblju - poručila je Josipa.

- Čuvajte svoje zdravlje, čuvajte sebe.Ja sam opet naučila jednu lekciju.HVALA 🙏❤️ P.s. Volim vas i hvala što me pratite🙌Još koji dan i vraćam se sebi, svojoj obitelji, svojoj šumi, svojim prijateljima, svom poslu i svojim klijentima

- ozdravljena i mudrija. A i Dubai će me upoznati uskoro.

Voditeljica se prije sedam godina povukla s posla voditeljice zbog karcinoma dojke, a o borbi je hrabro progovorila u svojoj knjizi 'Šest milimetara', objavljenoj 2017. godine.

Ranije ove godine Josipa je prekinula ljubavnu vezu sa zagrebačkim ginekologom Markom Kisićem.