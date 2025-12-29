Jude Law ima sedmero djece s četiri žene: Mnogima je lomio srca, a smirio se prije 10 godina

"Talentirani gospodin Ripley", "Sherlock Holmes" i "Ljubav i praznici" samo su neki od hvaljenih filmova britanskoga zavodnika Judea Lawa. Što se karijere tiče, od samih početaka slovi kao jedno od najzanimljivijih holivudskih imena te kritiku i publiku redom oduševljava ulogama. U isto vrijeme je postao zanimljiv i tabloidima zbog svog ljubavnog života. Neke od njegovih veza pratile su se iz dana u dan, a posebno njihovi raskidi. Law ima sedmero djece s četiri žene, a evo kako izgleda povijest njegova ljubavnog života.

Glumicu Sadie Frost upoznao je 1994. godine tijekom snimanja filma "Shopping", a do iduće godine su već postali par. Vjenčali su se 1997. i zajedno su dobili troje djece. Par je živio u elitnom dijelu Londona - Primrose Hill. Unatoč glamuroznom načinu života, Frost i Law nisu izdržali zajedno. Zahtjev za rastavom podnijeli su 2003. godine, no nastavili su odgajati djecu zajedno. U medijima su isticali kako su im djeca uvijek na prvome mjestu, a pokušali su ih u djetinjstvu držati dalje od medija.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Siennu Miller glumac je upoznao na setu filma "Alfie" 2003. i počeli su se viđati ubrzo nakon toga. Do Božića 2004. su bili zaručeni, no iduća godina donijela im je brojne probleme. U javnost je procurila priča da Law Siennu vara s dadiljom svoje djece. Prekinuli su, no 2009. su se pomirili. Njihova veza bila je glavna tema svjetskih medija sve do 2011. godine kada su se konačno razišli. Daisy Wright je dadilja zbog koje je prekinuo s Miller, a prije same afere je u javnom životu bila nepoznato ime.

Prije nego što se pomirio sa Siennom 2009. godine, navodno je ljubio Lily Cole. Glumca i manekenku paparazzi su zajedno ulovili na nekoliko događanja, no par nikada nije potvrdio ni opovrgnuo svoju vezu.

Godinu ranije ljubio je Kimberly Stewart, američku manekenku i reality zvijezdu. Kimberly je inače kći rock zvijezde Roda Stewarta, a mediji su se posebno zainteresirali za njezinu vezu s poznatim glumcem nakon što su ih ulovili da zajedno izlaze iz jednog noćnog kluba. Ni oni nisu nikada komentirali svoj odnos.

S manekenkom i glumicom Samanthom Burke Jude je bio kratko 2008. godine, a zajedno su dobili kćer Sophiju. Zajedno odgajaju kćer, iako je njihova ljubavna veza bila kratkoga vijeka. Na prijelazu milenija, poznati zavodnik je ljubio i Pearl Lowe. Skandal je izbio kada je 2004. godine objavljeno da je upravo on biološki otac njezine kćeri. U vrijeme afere su živjeli u istome kvartu u Londonu, a brojni novinari postavljali su pitanje je li varao Sadie Frost s Pearl.

Foto: Simon Mein

Lawa su 2006. godine povezivali i s kolegicom Scarlett Johansson. Zajedno su snimali film "The Black Dahlia", no par nikada nije komentirao jesu li ikada završili zajedno ili je sve ostalo na pukom traču. Pričalo se da ljubi i Cameron Diaz, a romansa je navodno kratko trajala tijekom snimanja hit filma "Ljubav i praznici". Kružile su glasine i o vezi s Natalie Portman 2007. Zajedno su radili na nekoliko filmova i često su ih fotografirali zajedno, no i dalje nije poznato jesu li bili nešto više od prijatelja.

Iste godine Jude Law se spetljao i s Lindsay Lohan, barem su tako pisali američki mediji. Ni oni nikada nisu potvrdili svoju vezu, a kako ističu novinari, zajedno su bili samo nekoliko mjeseci. Nestašni zavodnik je 2007. našao vremena i za kratku vezu s dizajnericom Kim Hersov. Par je pazio da detalji njihova odnosa ne ugledaju svjetlo dana, stoga ni danas nije poznato koliko su točno bili zajedno.

Susan Hoecke još je jedna kolegica s kojom su ga povezivali 2007., dok je snimao u Njemačkoj. Povremeno su ih viđali zajedno na večerama i u izlascima, no ni ta ljubav nije bila dugoga vijeka.

Ruth Wilson bila je Judeova velika ljubav nakon što je prekinuo sa Siennom Miller. Njihova romansa je započela na snimanju predstave "Anna Christie". Mediji su počeli nagađati o njihovoj ljubavi zbog očite strasti na kazališnim daskama, a kasnije su vezu i potvrdili. Oboje su dobili pohvale za svoj rad na predstavi, no veza im nije izdržala dulje od nekoliko mjeseci.

Nakon Wilson ljubio je manekenku Aliciju Rountree. Upravo ona bila mu je pratnja na brojnim događanjima, obilazili su crvene tepihe zajedno te su ih često fotografirali. Unatoč svemu, njihova veza završila je nakon manje od godine dana.

Catherine Harding, poznatija javnosti kao Cat Cavelli, s glumcem se spetljala 2014. te su zajedno dobili kćer Adu. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a prekinuli su prije nego što je u javnost dospjela vijest o tome da je Cat trudna. Kasnije su pričali da se odlično slažu te da kćer odgajaju zajedno.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

Godine 2015. Jude Law je bio u vezi s francuskom novinarkom Rachel Bourlier. Cannes Film Festival bio je mjesto na kojem su se upoznali, a iako su kratko ljubovali, njihova je veza bila u centru pažnje brojnih tabloida. Razlog tome bilo je rođenje njegove kćeri Ade par mjeseci ranije, koju je dobio u vezi s Cavelli.

Veliki zavodnik smirio se te iste godine nakon što je upoznao današnju suprugu Phillipu Coan. Bihevioralna psihologinja i slavni glumac vjenčali su se četiri godine kasnije na intimnoj ceremoniji. Zajedno su dobili dvoje djece, čija imena nikada javno nisu objavili. otkako su zajedno rijetko su komentirali svoj privatni život, no glumčevi prijatelji često ističu kako je sretan u braku te mu paše da mediji ne prate više svaki njegov korak.