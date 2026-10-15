Judi Dench više ne može čitati! 'Sada samo glumim da vidim'

Judi Dench (91) otkrila je da joj se vid pogoršao zbog makularne degeneracije povezane sa starenjem, dijagnoze koju je dobila 2012. godine. Glumica je u razgovoru za časopis Yours Magazine rekla da više ne može gledati televiziju ni podnositi jako svjetlo. Unatoč zdravstvenim poteškoćama, ne želi se povući iz glumačkog posla.

- To je utjecalo na mene, da. Više ne mogu gledati televiziju ni jako svjetlo. Nije dobro. To je jednostavno dosadna stvar. I moja majka imala je isto — rekla je Judi Dench.

Makularna degeneracija pogađa središnji dio vida. Prema britanskoj zdravstvenoj službi NHS, stanje ne uzrokuje potpunu sljepoću, ali može otežati čitanje i prepoznavanje lica. Dench zbog njega više ne može čitati scenarije, a na crvenom tepihu ne može hodati bez pomoći. Rekla je da bi se lako mogla spotaknuti čak i o ravan komad trave.

Murder On The Orient Express World Premiere - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Glumica je ranije za časopis Hello! objasnila kako se snalazi kad ne vidi ljude oko sebe. Kaže da joj glumačko iskustvo pomaže da prikrije poteškoće, no ponekad ne prepozna poznanike, a zatim priđe neznancima i srdačno ih zagrli, misleći da ih dugo nije vidjela.

- Ako ste glumica, možete glumiti da vidite. Cijeli sam život morala glumiti, pa mogu glumiti da vidim — rekla je Judi.

Uloge koje prihvaća posljednjih su godina ograničenije. Godine 2022. pojavila se u mjuziklu „Spirited”, a ove godine posudila je glas pametnom hladnjaku u obiteljskom fantastičnom filmu „The Magic Faraway Tree”. Sudjelovala je i u 13-minutnom filmskom hommageu pokojnom britanskom komičaru Barryju Cryeru.

Dench i dalje vodi emisiju „Tea with Judi Dench” na kanalu Sky Arts, a među njezinim gostima bio je Ian McKellen. Surađivala je i na knjizi „Is It Too Late to Make a Run for It?”, osobnim i duhovitim osvrtom na više od 90 godina života, koji obuhvaća djetinjstvo u Yorku, brak i važne trenutke karijere. Glumica kaže da se boji ostati bez posla.

- Jedva se usuđujem reći da mi se to još nije dogodilo. Ne želim izazivati sudbinu — rekla je Judi Dench.

*uz korištenje AI-ja