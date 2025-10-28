Obavijesti

Show

Komentari 1
Romansa između redaka

Govor tijela rekao je sve: Katy Perry i Justin Trudeau poslali jasnu poruku bivšim partnerima

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Govor tijela rekao je sve: Katy Perry i Justin Trudeau poslali jasnu poruku bivšim partnerima
6
Foto: NACA

Tijekom romantične večere u Parizu, povodom 41. rođendana Katy Perry, pjevačica i bivši kanadski premijer Justin Trudeau privukli su pažnju javnosti svojim govorom tijela

Ponekad nije bitno što kažete, nego kako stojite jedno pored drugoga. Pjevačica Katy Perry (41) i njezin novi partner, bivši kanadski premijer Justin Trudeau (53) to su u Parizu jasno demonstrirali. Tijekom romantične večere povodom njezina 41. rođendana, njih dvoje su, prema riječima stručnjakinje za govor tijela Judi James, izgledali poput para koji ne mora ništa objašnjavati. Sve je bilo u stavu, pogledu i načinu na koji su hodali.

VIŠE SE NE SKRIVAJU Sada je službeno: Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau su u vezi
Sada je službeno: Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau su u vezi

- Njihovo ponašanje podsjećalo je na ritual mladenaca na dan vjenčanja - rekla je James za Daily Mail.

- Katy i Justin hodali su polako i elegantno, odišući samopouzdanjem i smirenošću. U svakom su se pokretu ponašali kao visoko rangirani par koji želi izgledati profinjeno i dostojanstveno - dodala je.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Hot new couple Katy Perry & Justin Trudeau are all smiles while celebrating Katy's 41st birthday in Paris!
Foto: NACA

Katy je, u jednostavnoj, ali upečatljivoj crvenoj haljini, zastala kako bi od obožavatelja primila ružu iste boje.

- Cijela scena izgledala je kao savršeno režiran trenutak - opisala je James te dodala kako su oboje bili svjesni da su oči javnosti uprte u njih.

Ipak, osim publike, svoj su nastup, tvrdi stručnjakinja, namijenili i bivšim partnerima. Pjevačica se od Orlanda Blooma razišla tek prije mjesec dana, a sad, tvrdi James, njezino ponašanje jasno poručuje: 'Našla sam onog pravog.'

VELIKA POP ZVIJEZDA Mnogima je slomila srce i o njoj su pisali pjesme, a bivši muž joj je razvod 'servirao' porukom
Mnogima je slomila srce i o njoj su pisali pjesme, a bivši muž joj je razvod 'servirao' porukom

- Katy djeluje kao žena koja je pronašla muškarca s globalnim utjecajem, koji joj otvara svijet izvan granica showbiza - objasnila je.

Justin Trudeau, koji se razveo od supruge Sophie 2023. godine, djelovao je samouvjereno, ali nenametljivo.

- Njegov blagi, samozadovoljni osmijeh otkrivao je da mu godi pažnja, ali i ponos što svoju novu vezu može pokazati javno - primijetila je James.

Breakthrough Prize awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Iako su djelovali skladno, Trudeau je, čini se, bio taj koji vodi igru.

- Njegovi pokreti sugeriraju da je sklon voditi, usmjeravati i pružati sigurnost - djeluje kao lagano dominantna figura - rekla je James.

Katy je, dodala je, u jednom trenutku pogledom tražila njegovo odobrenje, kao da mu tiho poručuje: 'Evo nas, idemo'.
On joj je tad uhvatio ruku i lagano je privukao k sebi, a to je gesta koja, prema James, označava predanost.

UHVATILI IH Potvrdili šuškanja o romansi: Katy Perry i Justin Trudeau strastveno se ljubili na jahti
Potvrdili šuškanja o romansi: Katy Perry i Justin Trudeau strastveno se ljubili na jahti

Na kraju večeri Trudeau joj je pomogao da uđe u automobil. I taj je trenutak bio pažljivo odmjeren.

- Justin Trudeau je prepun šarma i on jednostavno zrači njime. Njegovi pokreti su prirodni, opušteni i puni topline. Način na koji ju je ispratio do auta bio je pažljiv, nježan i pomno kontroliran - zaključila je Judi James.

Katy Perry and Justin Trudeau were spotted engaging in full PDA while on a yacht
Foto: Profimedia.hr

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona
ZA MANJE OD 3 SATA

U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona

'Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu', objavili su
ANKETA Vi birate! Koja od ovih 15 djevojaka zaslužuje ponijeti titulu Miss Medija? Glasajte!
NATJECANJE LJEPOTICA

ANKETA Vi birate! Koja od ovih 15 djevojaka zaslužuje ponijeti titulu Miss Medija? Glasajte!

Za krunu 30. Miss Hrvatske natječe se 15 ljepotica, a biranje Miss Medija poseban je dio izbora u kojem čitatelji 24sata putem ankete imaju priliku glasati i odlučiti koja će natjecateljica ponijeti tu titulu...
Ovo su cijene ulaznica za koncerte Thompsona: Krenula je i preprodaja na oglasnicima
IDETE LI NA KONCERT?

Ovo su cijene ulaznica za koncerte Thompsona: Krenula je i preprodaja na oglasnicima

Prodaja ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona počela je u utorak u 12 sati, a nedugo nakon toga već je krenula preprodaja na oglasnicima, i to po znatno višoj cijeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025