Govor tijela rekao je sve: Katy Perry i Justin Trudeau poslali jasnu poruku bivšim partnerima

Ponekad nije bitno što kažete, nego kako stojite jedno pored drugoga. Pjevačica Katy Perry (41) i njezin novi partner, bivši kanadski premijer Justin Trudeau (53) to su u Parizu jasno demonstrirali. Tijekom romantične večere povodom njezina 41. rođendana, njih dvoje su, prema riječima stručnjakinje za govor tijela Judi James, izgledali poput para koji ne mora ništa objašnjavati. Sve je bilo u stavu, pogledu i načinu na koji su hodali.

- Njihovo ponašanje podsjećalo je na ritual mladenaca na dan vjenčanja - rekla je James za Daily Mail.

- Katy i Justin hodali su polako i elegantno, odišući samopouzdanjem i smirenošću. U svakom su se pokretu ponašali kao visoko rangirani par koji želi izgledati profinjeno i dostojanstveno - dodala je.

Foto: NACA

Katy je, u jednostavnoj, ali upečatljivoj crvenoj haljini, zastala kako bi od obožavatelja primila ružu iste boje.

- Cijela scena izgledala je kao savršeno režiran trenutak - opisala je James te dodala kako su oboje bili svjesni da su oči javnosti uprte u njih.

Ipak, osim publike, svoj su nastup, tvrdi stručnjakinja, namijenili i bivšim partnerima. Pjevačica se od Orlanda Blooma razišla tek prije mjesec dana, a sad, tvrdi James, njezino ponašanje jasno poručuje: 'Našla sam onog pravog.'

- Katy djeluje kao žena koja je pronašla muškarca s globalnim utjecajem, koji joj otvara svijet izvan granica showbiza - objasnila je.

Justin Trudeau, koji se razveo od supruge Sophie 2023. godine, djelovao je samouvjereno, ali nenametljivo.

- Njegov blagi, samozadovoljni osmijeh otkrivao je da mu godi pažnja, ali i ponos što svoju novu vezu može pokazati javno - primijetila je James.

Foto: Mario Anzuoni

Iako su djelovali skladno, Trudeau je, čini se, bio taj koji vodi igru.

- Njegovi pokreti sugeriraju da je sklon voditi, usmjeravati i pružati sigurnost - djeluje kao lagano dominantna figura - rekla je James.

Katy je, dodala je, u jednom trenutku pogledom tražila njegovo odobrenje, kao da mu tiho poručuje: 'Evo nas, idemo'.

On joj je tad uhvatio ruku i lagano je privukao k sebi, a to je gesta koja, prema James, označava predanost.

Na kraju večeri Trudeau joj je pomogao da uđe u automobil. I taj je trenutak bio pažljivo odmjeren.

- Justin Trudeau je prepun šarma i on jednostavno zrači njime. Njegovi pokreti su prirodni, opušteni i puni topline. Način na koji ju je ispratio do auta bio je pažljiv, nježan i pomno kontroliran - zaključila je Judi James.

Foto: Profimedia.hr