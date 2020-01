Jutro nakon Brada 'osvanula' je gola: Jenn je li te on skinuo?

Svijet ne prestaje 'brujati' o Jennifer Aniston (50) i njezinom bivšem suprugu Bradu Pittu (56). Sve je krenulo kada da ju je holivudski zavodnik zaljubljeno gledao tijekom njezina govora na dodjeli Screen Actors Guild nagrade.

Foto: Instagram

Osim toga, na crvenom tepihu su se i sreli. Iako se činilo kako ga je Aniston pozdravila i htjela otići dalje, njezina ruka 'ostala' je na Bradovu tijelu i nije ju htio pustiti.

Kao da to nije dovoljno, glumica je jutro nakon ceremonije na društvenim mrežama objavila fotografiju bijele haljine na kadi koju je nosila na dodjeli nagrada, a fanovima nije dugo trebalo da i ovu situaciju povežu s Pittom. 'Zagolicala' im je maštu što se skinula gola...

Foto: Instagram

'Je li Brad ovo slikao?', 'Jennifer, mi čekamo - jesi li opet s Bradom? 'Nadam se da je to Bradova kada!', 'Je li te to Brad skinuo?', 'Nadam se da ju je to Brad skinuo', izredali su se komentari, no Jennifer se o susretu s bivšim suprugom nije oglasila.

Podsjetimo, par se razveo 2005. nakon njegove ljubavne afere s Angelinom Jolie (44), koja mu je potom postala druga supruga i s kojom ima šestero djece.

Foto: Instagram

Za razliku od Angeline, Jennifer je s Bradom ostala u prijateljskim odnosima, no dio javnosti i dalje ih želi vidjeti zajedno.

Foto: Instagram

