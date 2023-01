Kada pretražujete seriju 'The Last of Us' cijeli ekran vam inficiraju gljive. Jeste li probali?

Kad u Google tražilicu upišete naziv serije 'The Last of Us' i stisnete tipku pretraživanje, na ekranu će vam se pojaviti - gljiva!

Zbog velike gledanosti nove serije na HBO Max, Google je odlučio zabaviti svoje korisnike, koji pretražuju seriju na njihovom webu. Uz sve stranice vezane uz naziv 'The Last of Us' prilikom pretraživanja na dnu ekrana pojavljuje se mala gljiva. Svi korisnici mogu 'kliknuti' na gljivu, koja se zatim razvija u infekciju kordicepsa. Što više 'klikate' na gljivu, infekcija će se sve više širiti ekranom, a u jednom trenu ga može i potpuno 'preplaviti'.

Naravno, i kada vam ekran bude prepun kordicepsa, moći ćete ući u željeni link, a oni će na idućoj stranici samo nestati.

Podsjetimo, serija 'The Last of Us' prikazuje se od 16. siječnja na HBO Max. Dugoočekivana akcijska-drama snimljena je prema popularnoj PlayStation igri iz 2013. godine, kreiranoj od strane Naughty Doga. Radnja serije odvija se u post-apokaliptičnoj Americi, 20 godina nakon što je svjetsko stanovništvo pretrpjelo gljivičnu najezdu, zarazu koja sve ljude pretvara u agresivna stvorenja, poznata pod nazivom 'Infected' (Zaraženi).

