Kai Trump na meti kritika zbog izjave: 'Djed ti je milijarder...'

Kai Trump (19), unuka američkog predsjednika Donalda Trumpa, poznata je po svom govoru na republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2024. godine te po objavama na vlastitim društvenim mrežama, uključujući vlogove na YouTubeu. Inače, Kai se bavi golfom na fakultetskoj razini te je prošle godine debitirala na LPGA turniru za koji je dobila pozivnicu organizatora, a od 108 igračica, Kai je završila na posljednjem mjestu.

Foto: Mike Segar

Prije same dodjele nagrada, Kai je na crvenom tepihu govorila za Sportico o tome na koji način želi iskoristit svoju javnu prisutnost.

- Želim pokazati svoj život i kako je moguće biti sportašica, a istovremeno se baviti i uživati u puno drugih stvari. Jednostavno želim ljudima pokazati da je sve moguće - rekla je Kai.

.@kaitrump is staying out of politics and focusing on inspiring the next generation of female golfers pic.twitter.com/EghcV3lSkJ — Sportico (@Sportico) July 16, 2026

Nadodala je kako želi mlađim generacijama pokazati svoj put, od upisa na prestižni fakultet pa sve do pozicije na kojoj se trenutno nalazi.

- Volim mlađima pokazati svoj put, kako kroz fakultet koji me čeka, tako i sve ono što me dovelo do mjesta na kojem sam danas - poručila je.

Kai je također izjavila kako ju politika ne zanima te da se ne želi njome baviti iako je članica jedne od najpoznatijih američkih političkih obitelji.

- Iskreno, politiku u potpunosti izbjegavam. To jednostavno nije moj đir - rekla je.

Njene izjave izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama, a posebno izjava u kojoj tumači kako je sve moguće. Dio ljudi na društvenim mrežama istaknuo je da njezina životna situacija nije usporediva s iskustvom većine ljudi zbog obiteljskog bogatstva i političkog utjecaja.

- Drži se podalje od politike', a snima sadržaj u političkoj obitelji - napisao je jedan korisnik.

- Sve je moguće? Dušo, djed ti je milijarder i predsjednik - osvrnuo se drugi na izjavu kako je sve moguće.

Kai se osvrnula i na nedavni UFC događaj koji se održao u Bijeloj kući povodom 250. obljetnice SAD-a.

- UFC event je bio odličan, bilo je stvarno sjajno iskustvo, a posebno mi je drago što sam vidjela veterane na stadionu - rekla je najstarija unuka Donalda Trumpa.