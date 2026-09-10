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UNUKA DONALDA TRUMPA

Kai Trump pokazala luksuzni studentski stan: 'Sretnica sam'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Kai Trump pokazala luksuzni studentski stan: 'Sretnica sam'
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Foto: Jordan Tovin
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Kai Trump je na svom YouTube kanalu otkrila luksuzni studentski stan u Miamiju gdje studira i igra golf za fakultet

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Kai Trump, 19-godišnja unuka američkog predsjednika Donalda Trumpa, nedavno je postala brucošica Sveučilišta u Miamiju, gdje je članica sveučilišne golf ekipe Hurricanes. Kai se sada na svom YouTube kanalu pohvalila stanom u kojem će živjeti tijekom studija, a video je u svega par dana skupio više od 600 tisuća pregleda. Sudeći prema onome što je pokazala u videu Kai živi sve samo ne uobičajeni studentski život.

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Mlada Kai tako je pokazala veliki stan s prostranom kuhinjom koja ima veliki otok, spavaću sobu, dnevni boravak i dvije kupaonice, no kako Kai posebno voli kamin u stanu, a njega je čak izdvojila kao 'najbolji dio stana'. Kći Donalda Trumpa Jr. i njegove bivše supruge Vanesse, svjesna je da ne živi tipičan studentski život i da njen studentski stan nije uobičajen i većina brucoša si nešto takvo ne može priuštiti. Inače, školarina na University of Miami košta nešto više od 94 tisuće dolara.

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Foto: instagram/kaitrumpgolfer

- Stvarno imam veliku sreću što kao brucošica imam ovakav stan. Nevjerojatan je i jako mi se sviđa. Odličan je osjećaj doći kući gdje nema nikoga. Nakon dugog dana na golf terenu, lijepo je samo se opustiti ovdje i ne raditi ništa - rekla je Kai.

Mlada golferica osvrnula se i na svoju sportsku karijeru.

- Mentalni dio kod puttinga mi još nije na razini, pa na tome puno radim - rekla je za dio kod svog igranja golfa koji želi poboljšati.

Kai je o odnosu sa svojim djedom, američkim predsjednikom, govorila još 2024. godine kada je držala govor na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji, a tada ga je pokušala prikazati izvan njegove političke uloge, kao običnog djeda.

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- Meni je on samo običan djed. Daje nam bombone i sokove kad roditelji ne gledaju. Čak i uz sve te sudske procese kroz koje prolazi, uvijek me pita kako sam. Uvijek me potiče da dam sve od sebe i budem što uspješnija. Jasno je da su njegova postignuća velika, ali tko zna, možda ga jednog dana dostignem - rekla je Kai 2024. godine.

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Foto: Mike Segar
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