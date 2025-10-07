Obavijesti

Kakav talent! Marina Mamić transformirala se u Taylor Swift

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Fanovi su obasuli pohvalama make up umjetnicu Marinu Mamić zbog njenog najnovijeg pothvata. Šminkom se pretvorila u popularnu američku pjevačicu

Influencerica i make up umjetnica Marina Mamić ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu novom transformacijom. Ovog se puta 'pretvorila' u američku pjevačicu Taylor Swift, koja je trenutno u centru pažnje zbog izlaska novog albuma 'The Life of a Showgirl'. Na svojem je profilu poznata vizažistica objavila dva videa vezana uz ovaj pothvat.

U prvom je videu prikazala tzv. tranziciju te se u njemu najbolje vidi koliko je upotrebom šminke promijenila svoj izgled. 'U svojoj Showgirl eri', dodala je u opisu.

Sljedeći video detaljno prikazuje proces transformacije te proizvode koje je Marina Mamić upotrijebila ne bi li postigla što veću sličnost s poznatom pjevačicom, a koristila je i plavu periku sa šiškama. U opisu je ovaj look opisala kao 'savršen spoj glamura, samopouzdanja i blještavila pozornice'.

'Taylor, jesi li to ti?', 'Čuvaj se Taylorinih obožavatelja, tražit će te autogram', 'Bravo carice!', 'Ovo odlično izgleda', nizale su se pohvale obožavatelja ispod prvog videa. 

Ovo nije prvi put da se influencerica pretvorila u ovu pjevačicu, a prvi video transformacije u Taylor Swift objavljen je još prošle godine. Osim nje, Marina Mamić pretvarala se i u mnoge druge strane zvijezde kao što su glumica Julia Roberts, djevojka nogometaša Ronalda, Georgina Rodrigez,i talijanski pjevač Damiano David. Osim stranih, inspiraciju za svoje transformacije pronašla je i u domaćim poznatim osobama pa je tako nakratko postala i legendarni Oliver Dragojević, rukometaš Domagoj Duvnjak, pjevač Thompson, pjevačica Severina,...

Zbog svog je talenta radila i u popularnom showu 'Tvoje lice zvuči poznato'.

