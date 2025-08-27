Obavijesti

FANOVI ODUŠEVLJENI!

Kakva transformacija Marine Mamić! Postala Georgina, ranije joj je Ronaldo pogledao story

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Obožavatelji su ostali oduševljeni imitacijom Ronaldove zaručnice. U novom videu je poznata vizažistica Marina Mamić objasnila i cijeli proces transformacije

Marina Mamić oduševila je novom objavom na društvenim mrežama. Naime, poznata vizažistica iznenadila je transformacijom u Georginu Rodriguez, zaručnicu Cristiana Ronalda, nakon što joj je popularni nogometaš pogledao story. Ranije se prerušila i u samog portugalskog napadača. 

- Nakon Ronalda naravno ide Georgina...Molim vas tag@georginagio možda opet postignemo nemoguće!! Hvala svima unaprijed., - stoji u opisu ispod objave.

Inače, vizažistica je za ovu tranziciju stavila crnu periku na kosu, a od detalja je iskombinirala srebrnu ogrlicu, naušnice i prsten.

'Ti si Boginja transformacija', 'Dakleeeee ne vjerujemmmm očima! Bravoooo', 'Wauuuu', 'Moćno', pisali su joj obožavatelji, nakon čega je brzo je osvanuo i novi video u kojem je vizažistica obožavateljima objasnila i cijeli proces transformacije, no ni ovoga puta brojne pohvale nisu izostale.

'Nemam riječi...respect, takav talenat se samo jednom rađa', 'Savršen rad draga, ti si prava face painting', Nema ti ravnih, tvoje transformacije izgledaju bolje od originala', 'Toooooppp', frcali su komplimenti. 

Inače, Marina često oduševi obožavatelje svojim transformacijama na društvenim mrežama. Nedavno je pozornost  privukla i kada se prerušila u legendarnog Olivera Dragojevića, uz brojna druga domaća i strana poznata lica poput Severine, Jennifer Lopez, Joška Gvardiola. Također, Marina je radila i u popularnog showu 'Tvoje lice zvuči poznato'.

