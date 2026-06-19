Kako doći, čime platiti? Sve što trebate znati o INmusicu #18

Od 22. do 24. lipnja Zagreb će ponovno postati središte svjetske glazbene scene uz izniman i bogat program INmusic festivala #18 koji će okupiti desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i cijelog svijeta. U godini obilježavanja 20 godina postojanja INmusic festivala, organizatori s ponosom potvrđuju da je sve spremno za tri dana vrhunske glazbe, jedinstvene festivalske atmosfere i brojnih dodatnih sadržaja na jarunskim otocima.

Festivalski kamp jutros je otvorio svoja vrata, a prvi kamperi već pristižu iz brojnih europskih i svjetskih zemalja. Tijekom narednih dana očekuje se dolazak tisuća posjetitelja koji će uživati u jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja godine. Festivalska vrata otvaraju se u ponedjeljak, 22. lipnja u 16:30 sati, što ujedno označava i službeni početak trodnevnog glazbenog spektakla na Jarunu.

U nastavku donosimo najvažnije informacije za bezbrižno festivalsko iskustvo i što lakši boravak na Jarunu.

Kako doći na INmusic?

RSC Jarun je pješačka zona te je ulazak vozilima strogo zabranjen, stoga se svim posjetiteljima preporučuje dolazak javnim prijevozom ili biciklom. Uz redovne tramvajske i autobusne linije, tijekom trajanja festivala u suradnji s Gradom Zagrebom osigurana je i proširena autobusna linija 113 koja predstavlja dodatak redovnim linijama javnog prijevoza. ZET-ova autobusna linija 113 će tijekom trajanja INmusic festivala prometovati od okretišta Ljubljanica, na Jarun dolazi na ulaz Hrgovići, potom kruži Jarunom i ostavlja publiku ispred ulaza na festivalsku lokaciju te nastavlja rutu prema okretištu Ljubljanica i napušta Jarun na izlazu Hrgovići.

Autobus će voziti svakih 15 minuta u razdoblju od 16:00 sati do 05:00 sati svaki festivalski dan, čime će svim posjetiteljima biti omogućen povratak s festivala korištenjem javnog prijevoza. Ispred festivalskog ulaza postavljen je veliki broj novih vezišta za bicikle posjetitelja, a više informacija o sigurnosnim ograničenjima možete pronaći na službenim stranicama INmusic festivala.

Smije li se unijeti zaštita od sunca i insekata na INmusic?

Zbog najavljenog sunčanog vremena i višestrukih upita za unos sredstava za zaštitu od sunca i insekata, podsjećamo na dozvoljene vrste zaštitnih sredstava – na festival je dozvoljen unos zaštitnih sredstava protiv sunca i insekata isključivo u plastičnim pakiranjima do 100 ml zapremine (uključujući plastične bočice s pumpicom).

Na festival nije dozvoljen unos sredstava u bočicama pod pritiskom (aerosola) i stick-pakiranja te zaštitnih sredstava u plastičnoj ambalaži iznad 100 ml zapremine.

Foto: Christophe Gateau/DPA

INmusic festival i ove godine osigurava prilagođenu infrastrukturu za osobe s invaliditetom i ograničene mobilnosti. Nasuprot glavne pozornice nalaze se platforma za osobe s invaliditetom te tribina sa sjedištima za slabije pokretne osobe, uključujući starije posjetitelje i trudnice.

Festivalski prostor i kamp prilagođeni su kako bi svim posjetiteljima omogućili što pristupačnije i sigurnije festivalsko iskustvo.

Besplatna pitka voda

Kako bi se svim posjetiteljima osiguralo osvježenje tijekom boravka na jarunskim otocima, unutar festivalskog prostora bit će dostupne dvije česme s besplatnom pitkom vodom.

Zbog sigurnosnih zahtjeva izvođača i publike sva pića na festivalu posluživat će se isključivo u čašama ili otvorenoj ambalaži. Ovakva praksa primjenjuje se na velikim međunarodnim festivalima kako bi se dodatno povećala sigurnost svih posjetitelja i izvođača te uklonila mogućnost korištenja zatvorenih boca i sličnih predmeta kao potencijalno opasnih sredstava.

Ovogodišnje izdanje festivala donosi i proširenje infrastrukturnih kapaciteta za posjetitelje. Nasuprot glavne pozornice nalazi se sanitarni čvor povećanog kapaciteta s klasičnim WC-ima i umivaonicima s tekućom vodom, koji će osigurati veću udobnost i više standarde usluge uz simboličnu naknadu za održavanje privremene sanitarne infrastrukture.

Kako plaćati na INmusicu?

Uz postojeći sustav beskontaktnog festivalskog plaćanja putem festivalskih narukvica, ovogodišnje izdanje donosi i važnu novost – na svim prodajnim mjestima unutar festivala bit će omogućeno izravno plaćanje bankovnim karticama.

Festivalske narukvice i dalje će se moći nadopunjavati na TOP-UP lokacijama gotovinom ili bankovnim karticama.

Sve ulaznice na festivalskom ulazu mijenjaju se za festivalske narukvice. Ljubazno molimo posjetitelje da narukvice ne trgaju, režu ili na bilo koji način oštećuju zato što tada prestaju biti važeće. Festivalske narukvice vrijede za jedan ulazak dnevno, a nakon izlaska iz festivalskog prostora povratak s istom narukvicom iz sigurnosnih razloga više nije moguć do početka sljedećeg festivalskog dana. Ovo pravilo vrijedi na glavnom ulazu u festival, dok se pravilo jednog ulaska dnevno ne odnosi na kamperske narukvice, no u tom se slučaju moraju koristiti posebni kamperski ulazi.

Organizatori pozivaju posjetitelje da se prije dolaska informiraju o pravilima festivala te predmetima koje je dopušteno, odnosno zabranjeno unositi u festivalski prostor.

Tko nastupa na INmusicu?

Ovogodišnji program savršeno spaja nastupe globalnih glazbenih zvijezda s prepoznatljivom boutique atmosferom festivala. Prvoga dana, 22. lipnja, publiku očekuje premijerni nastup legendarnog Jacka Whitea u Hrvatskoj, uz kojeg nastupaju Manic Street Preachers, KT Tunstall i brojni drugi.

Drugi dan festivala rezerviran je za dugoočekivani dolazak kultnog virtualnog benda Gorillaz te The Flaming Lips, Sprints, Jehnny Beth, Any Young Mechanic i mnogih drugih.

Festivalski raspored za srijedu, 24. lipnja, uz povratak omiljenih Kings of Leon pred zagrebačku publiku, uključuje i nastupe sastava IDLES, Dry Cleaning, Maria Iskariot i mnogih drugih. Detaljni raspored nastupa svih izvođača dostupan je na službenim stranicama INmusic festivala.

Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 159 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica još uvijek dostupan isključivo putem službenog festivalskog webshopa. U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.