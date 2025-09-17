Obavijesti

BEZ GLUMATANJA, MOLIM

Kako izgleda prvi spoj s Ellom Dvornik? Ona kaže: Pobornik sam da se demoni odmah izbace

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
6
Foto: Instagram

Ella Dvornik na Instagramu je otkrila kako bi na prvom dejtu odmah rekla da je rastavljena, ali da povremeno živi s bivšim suprugom i djecom

Za neke je prvi spoj prilika da se predstave u najboljem svjetlu, ali ne i za Ellu Dvornik. Ona je uvjerena da je iskrenost najbolji filter: 'Rastavljena sam, ali ponekad živim s bivšim mužem i djecom', priznala je pred kamerom.

NEMA ŠTO NE RADE FOTO Sve za ljepotu! Naši slavni ne boje se ići 'pod nož': Sredili su grudi, usne, presađuju kosu
I dok bi mnogi takvu rečenicu čuvali duboko za treći ili četvrti susret, Ella sve izbaci odmah.

- Ja sam pobornik toga da se demoni odma izbace na stol, nakon tog je sve lakše - poručila je.

Da se kod nje ništa ne skriva, pokazala je i nedavno, kad je priznala da svaki drugi tjedan s bivšim suprugom Charlesom i njihovim kćerima živi pod istim krovom. 

- Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - objasnila je.

Foto: Instagram/TikTok

A baš dok se javnost još navikava na njezin 'razvedeni, ali obiteljski' život, Ella dodatno raspiruje maštu pratitelja. Već mjesecima dijeli fotografije s misterioznim muškarcem kojeg zove Meštar. I to uvijek tako da njegovo lice ostane skriveno. Dovoljno da svi znaju da postoji, a opet premalo da ga razotkriju.

Foto: Instagram

Tko je Meštar? Odgovor je, barem djelomično, pokušao dati Zagreb.info, kad je otkrio da se iza Meštra navodno skriva zagrebački reper Marin Hučić, poznat i kao Geralt iz Rivije ili GiR. Anonimni izvor tad je kratko poručio: 'Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći.'

OBITELJSKA DRAMA Baka Elle Dvornik oštro je progovorila o Charlesu Pearceu: 'Samo lažna slika manipulatora'
Hučić, koji je karijeru započeo kao zlatar, a zatim uplovio u glazbene vode, iza sebe ima albume 'Zagreb je Atlanta', 'Ravno iz Rivije', 'GOAT' i 'Testament'. Njegove pjesme na YouTubeu broje i više od milijun pregleda. No taman kad se činilo da je misterij riješen, reper je na svom Instagramu dodatno zakomplicirao priču.

Na Instagram storyju objavio je definiciju riječi 'single', a potom dodao: 'Toliko o tome. Živjeli.'

