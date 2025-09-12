Baka Elle Dvornik oštro je progovorila o Charlesu Pearceu: 'Samo lažna slika manipulatora'

Na društvenim mrežama odjeknuo je emotivan i vrlo direktan komentar Žarke Kuljiš. Naime, baka Elle Dvornik javno je progovorila u komentarima ispod objave, gdje je Ella snimljena nakon posljednjeg ročišta brakorazvodne parnice, o situaciji između njezine unuke i Charlesa Pearcea. Žarka je iznijela niz ozbiljnih optužbi na račun Charlesa, naglasivši kako, prema njezinim riječima, ne sudjeluje dovoljno u brizi za djecu i financijskim obvezama. Usto u svom obraćanju Kuljiš je prozvala medije jer kako tvrdi, 'prešućuju bitne činjenice'.

Foto: Instagram

- Kad vi novinari sve znate. Kako to da niste napisali da 'engleski poduzetnik' bez love nije došao na ročište.Kako to da vam nije palo na pamet da pročačkate gdje radi, ima li radnu dozvolu i dozvolu boravka, zašto ne plaća kredit za kuću u kojoj, a neće još dugo, živi.Tko plaća režije, da bi djeca imala vodu i struju,bez grijanja,jer on za to nema - započela je Žarka.

- I raspitajte se kako hrani djecu.Kada su zadnji put od njega dobile nešto drugo osim pašte na pesto i pizze.Povrće i voće vide na slici, a ribu on ne jede tako da ni one to ne jedu.Užas... - dodala je Kuljiš.

Žarka je dodala kako je, prema njezinim riječima, Charlesu stalo do djece tek onoliko koliko mu to omogućava da što dulje ostane u kući koja je sada pod hipotekom banke i uskoro bi mogla biti prodana.

- Kuća je sada bancina jer nitko od njih dvoje ne plaća kredit. Ella zato što nije luda. Ona da plaća, a on da tu živi jer je dobio pola, a nema novaca za tu ratu. Tako da im je banka otkazala kredit, što njoj odgovara jer će tako kuća na prodaju... - osvrnula se Kuljiš te dodala kako se Charlesu nije lako gologuz vratiti doma, a što je najvažnije njemu. Kako da objasni svojim fejs pratiteljima da ono za što se predstavljao nikad nije postojalo...Samo lažna slika običnog manipulatora... - prokomentirala je Ellina baka.

Također, spomenula je i podijeljeno skrbništvo, tvrdeći da Ella svaki drugi tjedan boravi u neurednim uvjetima u kući u Balama.

- Podijeljeno skrbništvo jer je sudu tako najlakše. Boravak imaju u Balama, oba roditelja po pola kuće. I oba roditelja tamo imaju prebivalište, a to što je ona u nepovoljnijem položaju jer svaki drugi tjedan boravi u kući u kojoj je i on, btw kontaminiranu od duhana, zapuštenu i neurednu. Dakle nije točno da su djeca kako pišete s njim. Svaki drugi tjedan se Ella brine za njih i pokušava uvesti kakav takav red, ali što je korist kad ona ode on sve zapusti...Strašno - otkrila je Žarka.

Usto, Posebno je naglasila da takav način života nije dobar za djecu te je pozvala novinare da provjere njezine tvrdnje, jer Charles kako ona kaže nema niti auto.

- Posao nema. U HR brzo mu ističe boravak. Dakle, gdje si 'engleski poduzetniče' sa Gucci cipelama koje ti je kupila Ella. Ni auta nema. Glupi id*ot koji je uzeo njezin zaručnički prsten i vjerojatno prodao. Jad jadni - otkrila je Žarka.

Inače, influencerica je ponovno bila na sudu u Puli, gdje već treću godinu vodi brakorazvodnu parnicu s poduzetnikom Charlesom Pearceom, na što je nedavno i sama izrazila frustraciju na svojim društvenim mrežama.

- Trebala sam danas imati ročište. Odgođeno je zbog bolesti. Novi datum koji su mi dali je tek za 6 mjeseci!!! U novoj školskoj godini!? Na ročišta idem od 2022. godine. Sad je 2025. Bit će skoro 2026. Ja još uvijek neću imati nikakvo rješenje?! Do sad nismo ništa riješili! Izgubit ću strpljenje, a onda ću uključiti sve u ovo - napisala je rada Ella.

Podsjetimo, Ella je u kolovozu 2023 otkrila da se razvodi od Charlesa Pearcea, s kojim je bila u bračnu luku uplovila 2019. godine u kapelici u Las Vegasu. Inače, razvod su pokrenuli još 2022. godine, ali postupak se stalno odgađa. Također, u braku su dobili i dvije kćeri. U studenome 2017 influencerica i Charles postali su roditelji Balie Dee, dok je Lumi Wren na svijet stigla u veljači 2020.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell