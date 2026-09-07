Kakva promjena! Izabel Kovačić oduševila je novom frizurom

Supruga našeg nogometnog reprezentativca Matea Kovačića, Izabel Kovačić, godinama njeguje svoju bujnu dugu plavu kosu koja je ujedno postala i njen zaštitni znak. No, kako početak jeseni u svima budi želju za nekom promjenom tako se i Izabel odlučila za drastičnu promjenu.

Foto: Instagram/Izabel Kovačić

Izabel je i inače znala eksperimentirati sa svojom kosom, pa je tako nosila valovitu, potpuno frčkavu i ravnu kosu, a dobro su joj pristajale i šiške, no najčešće joj je kosa bila plava i duga. Poduzetnica je ovog puta drastično je skratila kosu te sada nosi popularnu bob frizuru. Iako joj je kosa sada značajno kratka, još uvijek je bujna, njegovana te savršeno stilizirana.

Foto: Instagram/Izabel Kovačić

Izabel je jedna od onih žena kojima kosa gotovo uvijek izgleda kao da je upravo izašla iz frizerskog salona, a ona je ranije otkrila kako njezi kose posvećuje puno pažnje te da redovito koristi ulja i serume za vrhove kako joj kosa ne bi bila suha. Nova frizura, za koju je zaslužna zagrebačka frizerka Teuta Mesaroš, definitivno djeluje svježe, moderno i profinjeno te joj odlično pristaje.

Izabel je poznata i po besprijekornom modnom ukusu i stilu, a vlasnica je i uspješnog modnog brenda. Godinama privlači pažnju javnosti i zbog ljubavne priče s Mateom koja je započela dok su još bili djeca. Vjenčali su se 2017. godine i u braku su dobili sina Ivana i kćer Lunu. Unatoč velikoj pozornosti javnosti, svoj privatni život uglavnom čuvaju za sebe te rijetko otkrivaju detalje obiteljske svakodnevice.