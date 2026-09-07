Izabel Kovačić poznata je po svojoj prekrasnoj dugoj plavoj kosi, a sada se odlučila za drastičnu promjenu
Kakva promjena! Izabel Kovačić oduševila je novom frizurom
Supruga našeg nogometnog reprezentativca Matea Kovačića, Izabel Kovačić, godinama njeguje svoju bujnu dugu plavu kosu koja je ujedno postala i njen zaštitni znak. No, kako početak jeseni u svima budi želju za nekom promjenom tako se i Izabel odlučila za drastičnu promjenu.
Izabel je i inače znala eksperimentirati sa svojom kosom, pa je tako nosila valovitu, potpuno frčkavu i ravnu kosu, a dobro su joj pristajale i šiške, no najčešće joj je kosa bila plava i duga. Poduzetnica je ovog puta drastično je skratila kosu te sada nosi popularnu bob frizuru. Iako joj je kosa sada značajno kratka, još uvijek je bujna, njegovana te savršeno stilizirana.
Izabel je jedna od onih žena kojima kosa gotovo uvijek izgleda kao da je upravo izašla iz frizerskog salona, a ona je ranije otkrila kako njezi kose posvećuje puno pažnje te da redovito koristi ulja i serume za vrhove kako joj kosa ne bi bila suha. Nova frizura, za koju je zaslužna zagrebačka frizerka Teuta Mesaroš, definitivno djeluje svježe, moderno i profinjeno te joj odlično pristaje.
Izabel je poznata i po besprijekornom modnom ukusu i stilu, a vlasnica je i uspješnog modnog brenda. Godinama privlači pažnju javnosti i zbog ljubavne priče s Mateom koja je započela dok su još bili djeca. Vjenčali su se 2017. godine i u braku su dobili sina Ivana i kćer Lunu. Unatoč velikoj pozornosti javnosti, svoj privatni život uglavnom čuvaju za sebe te rijetko otkrivaju detalje obiteljske svakodnevice.
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