Kakva transformacija: Sara se pohvalila fotkom prije i poslije

Najmlađa kandidatkinja četvrte sezone 'Života na vagi' Sara Sitarić (18) nije ušla u veliko finale, ali je zato ostvarila odlične rezultate. Na društvenim mrežama pohvalila se velikim uspjehom, ali kako kaže, još uvijek nije došla do svog cilja.

- Prva slika je par tjedana prije ulaska u Život na vagu, a druga je nakon par mjeseci odricanja, truda, boravka van zone ugode, boravka bez svoje obitelji, prijatelja, 'svojih' ljudi, nakon par mjeseci od odluke da je vrijeme početi živjeti bez straha i nakon odluke da povjerujem sebi i dođem do onoga što sam znala da u sebi oduvijek nosim. Još je puno prepreka i posla preda mnom da dođem do finalnog cilja koji sam si postavila, ali uživati na putu prema osobnom uspjehu, za mene je veća nagrada nego sami uspjeh, a ključ svega leži u zahvalnosti - napisala je Sara.

U manje od 24 sata 'skupila' je više od devet tisuća lajkova, a brojni fanovi 'zatrpali' su ju pozitivnim komentarima.

- Svaka čast. Bila si jedan od mojih favorita. Sada si top mačkica. Samo nemoj odustati i bit ćeš najbolja - samo su neki od komentara ispod fotografije.

Sara je u showu ispričala i svoju tužnu priču. Naime, tri godine borila s depresijom i nesigurnošću.

- Grozan je bio taj period i dosta dugotrajan. U jednom trenutku sam stala, što više da radim sa sobom? Najradije bih samo nestala i sjećam se da sam jednom uzela nož u ruku i idem se sad prerezati, ali ne možeš, boriš se sam sa sobom, kao da jedan mozak upravlja ovom rukom koja želi, a drugi mozak ne, ne mogu to opisati, to je prestrašno - ispričala je Sara te dodala kako roditeljima to nikad nije ispričala.

