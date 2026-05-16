NASTUPAJU 13. PO REDU

Lelekice za 24sata uoči finala Eurosonga: 'Sve se brzo odvija, ali smo jako sretni i ponosni...'

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Lisa Leutner

Za nastup grupe Lelek na pozornici Eurosonga sve je spremno, a djevojke su nam uoči finala otkrile poneki detalj iz Beča. Večeras nastupaju 13. po redu.

Među nama je atmosfera uvijek dobra, a sigurno se i malo poboljšala otkako smo prošli u finale, kažu Lelekice za 24sata uoči finala Eurosonga. Naše predstavnice večeras na pozornicu stižu 13. po redu, a za njihov nastup je sve spremno. 

- Sve se ovdje jako brzo odvija, ali jako smo sretni i ponosni tako da je to neka prvenstvena emocija koju imamo - ispričale su nam. Svaki dan su dosad imale probu, a ako im nije bila službena, organizirale su si je same u hotelu. Komentirale su i kako provode vrijeme izvan proba.

- A kad uhvatimo neko slobodno vrijeme, onda prošetamo odemo na ručak i pokušavamo uživati u Beču - ispričala nam je u razgovoru Korina Olivia Rogić. Dodala je kako bi voljela da publika osjeti pjesmu na način koji im je najdraži, odnosno da ju dožive kroz koju god emociju mogu.

- Imamo pjesmu sa snažnom porukom i vidimo kako publika reagira na nju. Već primjećujemo da osjećaju nekakvu snagu i ohrabrenje. Jako nam je drago da je tome tako - kaže Rogić. 

Foto: Renato Branđolica/HRT

- Mislimo da smo uspjele donijeti nešto od doma na eurovizijskom pozornicu i mislim da nam je to čak i najbitnije za nastup na Euroviziji. Za razliku od nastupa na Dori, onaj na pozornici Eurosonga smo pokušale obogatiti i upotpuniti - priča nam glazbenica te dodaje:

- Naravno, kada smo došle u Beč, morale smo neke sitnice mijenjati da bi bolje funkcioniralo na njihovoj pozornici, ali nije tu bilo previše promjena - iskrena je. Najveću podršku uoči nastupa dobivaju od obitelji, prijatelja, ali i obožavatelja.

Foto: Lisa Leutner

- Preplavljene smo podrškom - naglasila je. A podršku su dobile od prijašnjih predstavnika Hrvatske na Eurosongu, uključujući Baby Lasagnu i Marka Bošnjaka. Što se kandidata tiče, Lelekice ističu da su svi uglavnom prijateljski nastrojeni. 

- Strani fanovi su jako dobro prihvatili našu pjesmu i to od samog početka, što nas je iznenadilo, jer pjesma je na hrvatskom, ali čini nam se da je upravo to ono što im se i svidjelo, to što nosimo neki zvuk iz Hrvatske i tekst na hrvatskom s porukom kakvu imamo - istaknule su. 

Foto: Lisa Leutner

- Imale smo meet & greet s obožavateljima, poklonili su nam neke lončiće, fotografirali su se s nama i stvarno je sve bilo divno. Zapravo je divno osjetiti tu energiju napokon uživo - kaže Korina.

Lelekicama je iznimno važno da čitava njihova priča bude potpuna. 

- Fokusiramo se na našu izvedbu i da mi budemo zadovoljne s njom. Lijepo je vidjeti da većina ljudi stvarno jesu zadovoljni s nama i s našem izvedbom, tako da na kladionice se ne fokusiramo, a u komentarima vidimo stvarno veliki broj pozitivnih poruka - ispričala nam je. Prije izlaska na pozornicu djevojke se zagrle i podijele si nekoliko pozitivnih riječi. 

- Možda najviše volimo udahnuti da nađemo unutarnji mir i to je više manje to - kaže Korina. 

