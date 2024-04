Kandidati će morati replicirati jelo slavnog chefa, Marjana će zeznuti: 'Ovo su joj zadnji trzaji'

Nakon Tomislavova dramatičnog odlaska iz showa i Domagojeva preuzimanja pozicije vođe plavog tima, kandidati nastavljaju svoj put kroz 'Hell's Kitchen', a danas je pred njima zadatak repliciranja jela mladog, perspektivnog hrvatskog chefa. Naime, u goste stiže Grgo Bačelić, dobitnik nagrade „Andrej Barbieri“ za najboljeg mladog chefa 2023. godine.

- Možete jako puno vidjeti od njega. Ima malo godina, isto kao i vi, a postigao je već jako puno - savjetovat će Gretić kandidatima.

- Moja filozofija je držati se onog našeg, tradicionalnog, tradicionalnih namirnica, ono što nas okružuje - prezentirat će svoje jelo kandidatima 24-godišnji gostujući chef, koji je svoju karijeru započeo u jednom šibenskom restoranu, radio je zatim i u Zagrebu, a u Turskoj završio edukaciju na renomiranom učilištu Le Cordon Bleu Istanbul.

- Ja obožavam njegovu hranu i jesti kod njega. On je hodajuća enciklopedija koja zrači znanjem i ljubavlju i ja njega obožavam, kao kuhara i kao čovjeka - komentirat će Lucija, posebno sretna što je baš jelo chefa Bačelića danas na redu za repliciranje jer ga i privatno poznaje.

Kandidati će u 60 minuta trebati replicirati jelo i chefovima predstaviti pet najboljih tanjura iz tima, pobjedniku će pripasti imunitet, a Gretić će nominirati dva kandidata iz slabijeg tima. Domagoj će osjetiti dodatni pritisak koji dolazi s novom ulogom vođe i priznati kako osjeća dodatan pritisak.

- On ima znanje, on dobro hendla to sve, ali njemu fali doza timskog rada - Chiara će komentirati vođu plavaca.

Marjana će opet naići na poteškoće prilikom pripreme jela, a vođa crvenih Vehid otići će čak toliko daleko da prizna:

- Imam osjećaj da su ovo njezini zadnji trzaji.

Kao i svaki izazov, i ovaj će kandidatima biti stresan i svi će biti motivirani iskazati se pred gostujućim chefom, a jedan od kandidata pred kušanje će priznati:

- Tresem se kao šibica. Nikad mi nije bilo gore ići na kušanje jer ako ovo zeznem, neću se od ovoga oprati nikad.