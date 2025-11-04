Obavijesti

STRES TEST

Kandidati 'Masterchefa' suočili se s teškim izazovom, a Tatjani je presudila 'jezična barijera'...

Foto: Nova TV

Chef Marko Palfi zadao je zahtjevan zadatak kandidatima u stres testu. Dok su se neki kandidati izvrsno snašli, nekima je ovaj izazov bio nezgodan

Tatjana Krolo završila je svoju kulinarsku avanturu u MasterChefu nakon napetog stres testa u kojem su kandidati replicirali kompleksno predjelo chefa Marka Palfija.

Foto: Nova TV

Gostujući chef i finalist druge sezone MasterChefa, Marko Palfi, predstavio je autorsko jelo znakovitog naziva 'Jezična barijera'. Riječ je o hladno-toplom predjelu temeljenom na dimljenom goveđem jeziku, podijeljenom u dvije komponente: prednjem, krtom dijelu i masnijem, stražnjem dijelu. Kandidati su imali 75 minuta da rekonstruiraju kompleksne okuse i teksture koje je chef Marko osmislio prema vlastitom pristupu: 'Svako jelo koje napravim je jelo koje i sam želim pojesti'.

Foto: Nova TV

U stres testu sudjelovali su osim Tatjane, još i Barbara Grubišić, Elias Abou Haydar i Otto Grundmann. Ulazak u kuhinju bio je emotivan i za samog chefa. 'Čudni su osjećaji u meni kad sam ušao u ovu kuhinju, mogu misliti kako je vama. Stres testovi su uvijek bili stresni. Pokušajte si napraviti dobar plan i onda stres bude puno manji', poručio je kandidatima.

Foto: Nova TV

Dok je Elias pripremio najbližu verziju jela i tako dokazao da mu je mjesto u MasterChefu, drugi su se kandidati borili s organizacijom i izvedbom. 'Ovo je bilo najluđe vođenje do sada', rekla je Selma nakon pomaganja Tatjani, dok je sama Tatjana priznala: 'Nekako mi nije odavala samopouzdanjem, pa sam više slušala sebe'.

Barbarin tanjur bio je rustikalno serviran, s preslanom juhom. Otto je ostavio dobar vizualni dojam, no nedostatak okusa i neravnoteža komponenti nisu prošli nezapaženo. Chef Marko spočitao mu je preblijedu kremu od špinata, manjak sira s vrhnjem i previše soli u juhi.

Foto: Nova TV

Kod Tatjane, osim što su neke komponente izostale, one koje su bile na tanjuru su bile jako dobra replika: 'Mislila sam da je najbolje napraviti ono što stignem i da barem pojedete nešto', objasnila je chefovima. Tatjanin odlazak bio je emotivan, ali dostojanstven: 'Žao mi je što nije trajalo duže. Vama, žiriju, sam na svemu zahvalna, uživala sam, ispunila sam svoj san da se odvojim od svog posla, svoje profesije, ovo je bila avantura života. Nije mi lako otići, ali dobila sam jako lijepo iskustvo u životu'.

Foto: Nova TV

Tatjana je napustila kuhinju, ali iza nje ostaje trag autentičnosti, skromnosti i hrabrosti da svoje granice testira pred najzahtjevnijim tanjurima.

