Kandidati u 'Survivoru' ostali bez krova, Nika: Ni u privatnom životu nemam sreće s kućama...

Kandidati 'Survivora' nakon ujedinjenja timova pokazali su da se i konkurenti mogu odlično slagati jer su se od trenutka useljenja na zajednički otok sklopila nova prijateljstva među kandidatima iz suprotnih ekipa. Jedno od njih rodilo se između Nevene, Nike i Nađe koje će boravak na zajedničkom otoku iskoristiti za iskreni razgovor o dosadašnjem iskustvu u showu. Djevojke će Nađu upitati kako gleda na svoj napredak od početka showa, a ona će se osvrnuti na duel protiv Kristiana iz kojega je izvukla bitnu lekciju.

- Dolaskom ovdje nije mi bio cilj pobijediti u showu nego pobijediti sebe i vidjeti promjenu. Kad sam prvi put bila nominirana, pomislila sam – meni nije vrijeme da idem kući jer ja i dalje nisam vidjela tu promjenu zbog koje sam došla i neću ići kući dok ja ne vidim tu promjenu. Možda je spletom okolnosti Kristian pustio i ja sam mu previše zahvalna jer ne znam koliko bih dugo mogla držati ono jer je ipak on muško i jači je. No sve se događa s razlogom i kad sam prvi put ostala, shvatila sam da se moram promijeniti malo brže - priznat će Nađa čije se ime dosad često moglo vidjeti na papirićima za nominaciju zbog mišljenja njezinih timskih kolega da je jedna od najslabijih karika. No, podrška će joj stići iz suprotnog tima, pa će joj Nevena ukazati na sasvim drugačiju perspektivu.

- Muški rod je kao jači i svi su očekivali da ćeš ti ispasti, ali nitko nije računao na to da su oni htjeli izaći. Tebi to opet mora pokazati ne da su oni spletom okolnosti htjeli izaći, nego da si spletom okolnosti ti mentalno jača i mentalno si više u ovoj igri nego oni. Mentalno si jača u igri jer si htjela ostati, oni nisu htjeli. Znači opet gledaš – ja sam ih izbacila - zaključit će Nevena.

Osim za zbližavanje, kandidati će novi dan na otoku iskoristiti za radnu akciju koja će ujediniti članove oba tima. Nakon velike oluje koja je prohujala kampom, kandidati će zaključiti da hitno moraju popraviti sklonište koje prokišnjava, pa će osmisliti plan kako da uklone nakupljenu kišu te pozicioniraju sklonište na način da ih bolje zaštiti tijekom kišnih noći. No, u realizaciji svog plana kandidati će naići na poteškoće zbog kojih će im se cijeli krov urušiti.

- Danas smo krenuli s planom pošto nam užasno prokišnjava kućica i ne možemo tako spavati nikako, a za kvalitetan san treba kvalitetan krov. Ja sam se maknuo od toga jer sam više fizikalac, dao sam ovim umovima da razrade plan - reći će Tomislav koji će Teni, Vladimiru i Stefanu prepustiti razradu plana oko sanacije skloništa koji neće završiti slavno.

- Ta akcija je bila sto babica, kilavo dijete. Odnosno to što su oni zamislili, mi smo dobro izveli, ali je plan u teoriji možda bio dobar, a u praksi neizvediv - zaključit će Tomislav.

U plan sanacije neće se uplitati ni Nika koju će cijela situacija podsjetiti na događaj iz prošlosti.

- Došlo je do pogreške u komunikaciji očito. Ja se nisam petljala u posao jer imamo tu i arhitekte i ljude koji se razumiju te studiraju to. Ja sam više tu za fizičke radnje, čekala sam sa strane i bilo je rečeno da će raditi nagib - poručit će Nika te otkriti da joj spavanje bez krova nad glavom nažalost nije nepoznanica.

- Inače u privatnom životu isto nemam sreće s kućama - izgorjela nam je obiteljska kuća skroz do temelja. Godinu dana živjela sam maltene u autu, pa sam se šalila sama na svoj račun jer sam često znala dobivati parkirne kazne, pa sam rekla da si plaćam najam jer živim u autu. To je baš bio jedan period života koji je hvala Bogu prošao - otkrit će Nika koja i u teškim situacijama zadržava pozitivan duh.

Osim prokišnjavanja, zbog kojeg kandidati ne mogu spavati, brigu će im potencijalno stvoriti i drugi stanovnici skloništa za koje dosad nisu znali.

- Mislim da ćemo spavati pod vedrim nebom i nadam se da će biti vedro. Sve je mokro, sve je vlažno, vidjeli smo jako puno životinja koje su izašle iz svog tog džumbusa. Tena je rekla da je vidjela i štakore - otkrit će Nevena.

Usprkos neuspjehu, kandidati će u drugom pokušaju udružiti snage da poprave sklonište. Hoće li uspjeti ili će zaista spavati bez krova nad glavom doznat će se večeras u 22 i 15 na Novoj TV!

