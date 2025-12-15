Kao 'najseksi šmokljan' osvojio je obožavateljice diljem svijeta, a nisu mu odoljele ni kolegice

Adam Brody rođen je u San Diegu 15. prosinca 1979. godine, gdje je i odrastao u židovskoj obitelji. Većinu vremena tijekom djetinjstva proveo je surfajući, a škola ga nimalo nije zanimala. Nakon srednje škole studirao je godinu dana, no s 19 godina je odustao od fakulteta te se preselio u Los Angeles kako bi postao glumac.

Dobio je nekoliko uloga u serijama, a pojavio se i u popularnim "Gilmoricama" kao Dave Rygalski. Imao je manju ulogu u drugom nastavku "Američke pite", pojavio se i u filmu "Grind", a onda je dobio ulogu po kojoj ga zna čitav svijet.

Kao Seth Cohen u teen seriji "The O.C." dobio je vojsku obožavateljica. Tijekom snimanja je navodno improvizirao brojne dijaloge, no scenaristima se toliko sve svidjelo da su ostavili onako kako je Adam odglumio. Uloga ga je pretvorila u teen idola, a brojni američki mediji proglašavali su ga "najseksi šmokljanom s malih ekrana". Brody je bio i prvi muškarac na naslovnici časopisa Elle Girl.

Foto: Freeman

U to vrijeme je dobivao uloge i bez da bi otišao na audiciju jer su ga svi obožavali. Serija "The O.C." prestala se snimati 2007. godine, a glumac je komentirao kako je sretan što je mogao biti dijelom tako velike priče. Nije bio sretan što je serija završila, no kasnije je komentirao da mu je drago što nije na istom mjestu bio deset godina.

Nakon toga je krenuo u filmske vode, no redom je imao manje uloge. Kada se prošle godine vratio na male ekrane serijom "Nobody Wants This", mnogi su mediji opisivali to njegovim povratkom, no onda je pričao kako je cijelo vrijeme bio prisutan. Kao rabin Noah Roklov ponovno je oduševio obožavateljice koje su redom isticale kako je Adam Brody stvoren za takve uloge te da im se čini kako ni dana nije ostario.

Ljubio je poznate kolegice

Adam Brody i Rachel Bilson glumili su par u seriji "The O.C." koja ih je proslavila, a par su bili i u stvarnom životu. Hodali su od 2003. do 2006. godine, skoro tijekom svih sezona serije. Nakon prekida su ostali u sjajnim odnosima, a zajedno su se kasnije pojavili i u nekoliko podcasta.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Svoju današnju suprugu Leighton Meester upoznao je 2010. godine na snimanju filma "The Oranges" u New Yorku. Neko vrijeme su bili prijatelji, a oboje su u tom trenutku bili u vezama. Mediji su počeli prenositi dvije godine kasnije da se viđaju, no od početka su bili jako tajnoviti. Zaručili su se 2013. i 2014. godine su se vjenčali na intimnoj ceremoniji. Kćer su dobili 2015. godine, a 2020. su objavili da čekaju drugo dijete. Svoju djecu čuvaju daleko od očiju javnosti, a gotovo nikada nisu komentirali nešto iz privatnoga života. Početkom ove godine izgorio im je dom u požaru koji je poharao Palisades u Los Angelesu.

Meester i Brody zajedno su radili na nekoliko projekata. Posljednji od njih je serija "Nobody Wants This" u kojoj je Leighton imala gostujuću ulogu.