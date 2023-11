Zvijezda serije 'O.C.' priznala: 'Gadilo mi se, nisam ponosan'

Glumac Adam Brody (43) nedavno se osvrnuo na novu knjigu 'Welcome to the O.C.: The Oral History' u kojoj je priznao kako mu je tijekom snimanja u kasnijim sezonama 'dosadila' serija ‘The O.C.'. Brody je utjelovio tada ulogu Setha Cohena u hit seriji koja je trajala od 2003. do 2007. godine.

- Mislim da sam dao do znanja svoje gađenje prema kasnijim epizodama. Nisam to uopće maskirao, a siguran sam da sam se malo i otvoreno rugao. Tako da nisam ponosan na to - otkrio je, kako navodi Daily Mail.

Foto: Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION

- Svidjeli su mi se redatelji, a ekipa i ja smo se jako dobro slagali i nisam ostavio ljude da čekaju - rekao je Brody koji se nadovezao kako je uvijek pokušavao biti pristojan.

'Nisam vikao na nikoga'

- Nikada ne bih vrištao ili vikao na bilo koga, niti rekao nešto zlobno - dodao je glumac koji je naglasio kako je samo postao manje zainteresiran za seriju nakon prve sezone.

- Krivim se za nedostatak profesionalizma i nepoštivanje posla. Da je kvaliteta bila na nivou kvalitete prve sezone, siguran sam da bih bio puno više angažiran... Mislim da su kvaliteta toga i moj angažman išli ruku pod ruku - priznao je ipak.

Nestašluci na setu

Njegova kolegica, Rachel Bilson iz serije, s kojom je Brody u to vrijeme hodao, priznala je kako se našla u nezgodnoj situaciji zbog njegovih nestašluka na setu.

Foto: PA/Pixsell

- Mislim da je vjerojatno bilo trenutaka kada je to prošlo onako usputno. Odrasteš, osvrneš se unatrag i shvatiš da kad si mlad možeš se ponašati na određene načine za koje bi volio da nisi - objasnila je glumica.

Morali su mijenjati tekst

Knjiga autora Alana Sepinwalla sadrži opsežne intervjue s glumcima i ekipom serije, uključujući kreatora Josha Schwartza i izvršnu producenticu Stephanie Savage.

Tako je Schwartz u knjizi rekao da je pokušao utkati Brodyjevu apatiju s materijalom u seriji, pa je osmislio da njegov lik počne koristiti marihuanu kako bi odražavao Brodyjevu 'mlitavu prirodu'.

- Razmišljali smo: ‘Kako da objasnimo njegov manjak volje na ekranu? Ako možemo napisati da je napušen, onda ne trebamo više toliko pisati oko njega - kazao je Schwarz napominjući u knjizi da 'dok su stigli do treće sezone u jesen 2005., svi su već bili izgorjeli.'