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Kaos u 'Asia Expressu'! Pale su optužbe za krađu: 'Vidjet će se tko je igrao pošteno, a tko nije'

Piše 24sata,
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Kaos u 'Asia Expressu'! Pale su optužbe za krađu: 'Vidjet će se tko je igrao pošteno, a tko nije'
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Foto: rtl
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Nova epizoda showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi nove napetosti, a današnji duel mogao bi ozbiljno promiješati redoslijed u utrci za imunitet

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Pred natjecateljima su izazovni zadaci, ali i susret s dobro poznatim licima - na prvom ih koraku čeka Antonija, a zatim Ante. Drama počinje na obalama kambodžanske rijeke Mekong, gdje natjecatelje čeka zadatak koji zahtijeva miran um i dobru ravnotežu.

Foto: rtl

„Natjecatelji moraju vodu iz rijeke Mekong zagrabiti, staviti na glavu i donijeti preko finiš linije. Ako taknu zdjelu, vraćam ih na početak, ako zdjela padne - vraćam ih na početak… drugim riječima, pobjeđuje onaj tim čiji najbrži igrač s dovoljnom količinom vode s obje noge prijeđe finiš liniju. Pobjednički tim dobit će hrvatske tartufe da imaju što ponijeti u goste i to će im dosta pomoći u igri za imunitet.“

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Vodeni izazov podijelit će natjecatelje na vrlo samouvjerene i one koji već vide potpunu katastrofu. „To je baš pravi zadatak za modele! Balansiraš, moraš hodati ravno, mirno, ne micati glavu“, misle Luna i Katarina iz tima Gazele dok je potpuno suprotnog raspoloženja Goran iz tima Zlatni dečki koji kaže: „Ne znam što očekivati, nikad nisam nosio kantu s vodom na glavi, odnosno, lavor… Nikša isto nije.“

Foto: rtl

Nakon vodenog izazova vodeći timovi morat će nastaviti prema selu Rokakong, gdje ih čeka sljedeći korak. No između timova padaju ozbiljne optužbe koje bi mogle trajno narušiti odnose. Ella i Ines iz tima Skitnice će posumnjati da su im Borna i Vesna iz tima Gusarice kopale po ruksaku i ukrale mapu!

„Na kraju će se vidjeti tko je igrao pošteno, a tko nije“, poručuju Skitnice.

Foto: rtl

No to nije sve. Natjecatelji će danas morati pokazati i kulinarske vještine, napraviti omlet s tartufima te s tom delicijom počastiti jednu kambodžansku obitelj. „Kako krademo auta, valjda ćemo negdje uspjeti ukrasti i jaja za omlet“, šale se Zlatni dečki.

Kome se smiješi imunitet, a tko će završiti u eliminacijama? Ne propustite pogledati večeras 'Asia Express' u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

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