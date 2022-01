Nova serija 'Kardashians' je pomalo iznenađenje jer dolazi brzo nakon završetka dugogodišnjeg realityja 'Keeping Up With the Kardashians' koji se tek priveo kraju

U petak je objavljen teaser za nadolazeću obiteljsku reality seriju pod nazivom 'Kardashiani' koja vraća Kris Jenner i njene kćeri Kim, Kourtney, Khloe, Kylie i Kendall na male ekrane. Teaser prikazuje svih šest dama kako šetaju u visokim potpeticama i njihove najotmjenije kombinacije. - Jedno poglavlje smo zatvorili, ali dolazi novo. Jedva čekamo da vidite što vam spremamo u 2022., stoga se pripremite. - rekla je Kim. Kim je ranije govorila o televizijskoj emisiji u intervjuu rekavši da će show pokazati drugačiju stranu obitelji Kardashian. Reality show 'Keeping Up With the Kardashians' trajao je 20 sezona, a prva epizoda emitirana je 2007., a posljednja u lipnju prošle godine. Ukupno 280 epizoda i pet specijala objavljeno je tijekom 14 godina dugog trajanja. Obitelj Kardashian demantirala je izvješća da je Kris Jenner odlučila prekinuti show nakon što su joj tri kćeri zaprijetile da će dati otkaz. Obitelj je očito mjesecima raspravljala o budućnosti serije, prije nego što su objavili da više neće snimati hit produkciju.