Karijeru joj je lansirao slavni sitcom, a dugi niz godina borila se s težinom i paklom droge

Kirstie Louise Alley rođena je 12. siječnja 1951. godine u američkom Kansasu, gdje je i odrasla. Na Sveučilištu Kansas završila je glumu, nakon čega se preselila u Kaliforniju kako bi pokušala ostvariti karijeru. Neko vrijeme je radila kao dizajnerica interijere, a bila je nerijetka gošća tuluma diljem grada. Upravo na tulumima zavoljela je droge, no sve se promijenilo 1981. godine kada je njezinu obitelj pogodila tragedija. Kamion je se sudario s automobilom njezinih roditelja, majka joj je na mjestu preminula, a otac je imao teške ozljede. Jedno vrijeme je bila kod kuće, no brzo se vratila u Kaliforniju.

Bila je na odvikavanju od droga, a u to je vrijeme postala i aktivna članica Scijentološke crkve. Karijera joj se nikako nije micala s mrtve točke sve dok nije dobila ulogu u filmu "Star Trek II: The Wrath of Khan" 1982. Ipak, sve do kraja 80-ih joj se na poslovnom planu nije osmjehnula sreća. Karijeru joj je lansirala uloga Rebecce Howe u popularnom sitcomu "Kafić Uzdravlje" te je postala planetarno popularna. Alley je za ulogu Howe dobila nagrade Emmy i Zlatni globus 1990., a proširila je horizonte s televizijskih na filmske uloge.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Romantična komedija "Gle tko to govori" iz 1989. godine osigurala joj je status velike holivudske zvijezde, a u filmu i njegovim nastavcima pojavila se uz Johna Travoltu.

- Skoro sam pobjegla i udala se za Johna. Voljela sam ga i još uvijek ga volim. Da tada nisam već bila u braku, pobjegla bih i udala se za njega - rekla je Kirstie u razgovoru za People 2018. godine.

Foto: United Archives/Publicity Still

Nakon što je serija "Kafić Uzdravlje" privedena kraju, Kirstie je imala nekoliko karijernih uspona i padova, a mediji su neko vrijeme pratili svaki njezin korak. Godine 2005. pojavila se u Showtimeovoj seriji "Fat Actress", komediji koja je temeljena na opsjednutosti zabavne industrije o težini slavnih ljudi. Iste godine objavila je i knjigu u kojoj je opisala svoju borbu s težinom.

Foto: Ian West

Nakon toga je udružila snage s Jenny Craig, koja se proslavila programima za mršavljenje. Alley je izgubila na težini, no par godina kasnije joj se sve vratilo. O tome je pričala za People 2009. godine te je rekla kako će puno bolje morati raditi na mršavljenju idući put. Pokrenula je i reality emisiju "Kirstie Alley's Big Life" koja je pratila njezino mršavljenje.

Kirstie Alley je u prvi brak uplovila s dečkom iz srednje škole, Robertom Alleyjem, koji je slučajno imao jednako ime kao i njezin otac. Rastali su se nakon šest godina braka 1977., a glumica se drugi put udala za kolegu Parkera Stevensona 1983. godine. Nakon što je imala spontani pobačaj, par je posvojio dvoje djece, sina Williama i kćer Lillie. Od Stevensona se rastala 1997. Godine 2016. postala je baka kada je njezin sin dobio dijete.

Imala je 71 godinu kada su njezina djeca objavila tužnu vijest o njezinoj smrti. Preminula je 5. prosinca 2022. nakon borbe s rakom.