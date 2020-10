Karleuša je priznala zašto je suprug ne prati na Instagramu

<p>Kontroverzna srpska pjevačica <strong>Jelena Karleuša</strong> (42) može se 'pohvaliti' s čak 2.3 milijuna pratitelja na Instagramu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ipak, među njima nije njezin suprug <strong>Duško Tošić </strong>(35) s kojim ima dvije kćerke. A evo zašto nogometaš ne prati partnericu.</p><p>- On je odavno odlučio da ne želi gledati što ja kačim na Instagram. Ne želi znati, ne želi vidjeti. On je mene upoznao kao jednu domaćicu koja se nikada nije provokativno oblačila i onda se dogodila jedna nevjerojatna promjena - priznala je Jelena kroz smijeh, pišu<a href="https://expresstabloid.ba/ljepotice/313567/smucilo-mu-se-evo-zbog-cega-dusko-ne-prati-jelenu-na-instagramu/"> srpski mediji</a>.</p><p>- Uvijek imam tu povišenu temperaturu, nadam se ne od korone, ali vrela sam žena. Meni nikada nije hladno, rijetko nosim čarape, rijetko i nešto toplije obučem. Kad malo bolje razmislim, ja sam uvijek gola, a uvijek sam najbolje obučena. To je jedan apsurd koji se događa na Balkanu, da je jedna gola žena stalno najbolje obučena - dodala je.</p><p>Inače, par je u braku od 2008., a iako se više puta šuškalo o njihovom razvodu, pjevačica i nogometaš nikad nisu potvrdili da se razilaze.</p>