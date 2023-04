Karleuša oplela po Hakimiju, ali i svima koji ga podržavaju: Radi vas brakovi danas ne opstaju

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (44) se ni ovoga se puta nije suzdržala iskomentirati aktualna događanja o kojima bruji cijeli svijet pa je tako i sada odlučila iznijeti svoje mišljenje na temu nogometaša Achrafa Hakimija (24) i njegove supruge Hibe Abouk (36).

Karleuša je na svom Instagram Storyju objavila poduži tekst o skandalu koji je zahvatio bračni par pa se dotakla i problema koji su, kako kaže, zahvatili sve muškarce.

Foto: Instagram/Screenshot

- Što se dogodilo našim muškarcima? Vidim, toliko oduševljenje ovim Hakimijem što je, kako kažu mediji, sva primanja od kluba prepisao majci pa njegova supruga neće dobiti ni cent prvi razvodu... Da usput dodamo da je njegova supruga (i majka njihove djece) podnijela zahtjev za razvod zbog tužbe za silovanje koju je protiv njenog muža podnijela djevojka od 24 godine - rekla je Jelena pa dodala:

-Čak i da djevojku nije silovao, svakako je bio s njom i to nitko ne osporava. Supruga podnosi zahtjev za razvod što bi mnoge žene učinile, i? Što se događa? Kreće najveća budalaština da je Hakimi svu imovinu i plaću davao svojoj mami. Da vas naučim, plaća se ne može davati nikome drugom osim onome koji ju zarađuje. Po zakonu, on na to plaća porez. Na zaradu. Ne njegova mama. Da li je on poslije novce prebacivao mami, Bogu ili nekom trećem, potpuno je nebitno.

Foto: Instagram

Isto tako, pjevačica je stala na stranu supruge i objasnila zašto misli da će ona na kraju dobiti pola imovine.

- Dalje, po zakonu, kada si u braku, osim ako ne postoji predbračni ugovor, supružnici sve stečeno u braku dijele na dva jednaka dijela. Džabe se veselite i njegovu suprugu i majku njegove dvoje djece nazivate ku*vom i sponzorušom. Njegova će supruga dobiti sve po zakonu, a on će vjerojatno ići i u zatvor zbog silovanja - napisala je pa objasnila zašto misli da je Hakimi bijednik:

- E sad, lik je toliko ružan da vjerujem da je morao silovati. Dalje, lik je takav da je trebao sve novce dati svojoj ženi i djeci jer ih on kao takav bijednik ne zaslužuje. Netko tko siluje, vara i ne voli svoju obitelj, netko tko od svoje djece sakriva novce umjesto da im ponosno da sve, po meni je bijednik, a bijednici ste i vi braćo muškarci koji takvom klošaru aplaudirate.

Foto: ALBERTO LINGRIA

Također, Karleuša je imala i poruku za sve muškarce koji su podržali nogometaša.

- Kada je riječ o majci tog Hakimija, zamislite, ona je svog sina odgojila tako. Kako? Pa da siluje, vara i da hoće ostaviti djecu bez ičega. Divna baka svojim unucima, zar ne? Ali nije ni bitan ovdje ružni Hakimi, odrat' će ga žena kao mačku, i treba. Meni ste ovdje poanta vi, dragi muškarci! E, zbog vas takvih, jadnih, nečasnih sebičnih, samoživih, žene nisu danas sretne, brakovi ne opstaju, žene se tuku i žene ubijaju. Vi ste svi postali ženomrsci - zaključila je Karleuša koja je zatim savjetovala žene da, ako muško ne pruža sve ženi i djeci te ako se njegova majka miješa u financije i brak, da ga odmah ostave.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

Podsjetimo, nakon što se saznalo da je igrač PSG-a navodno silovao 24-godišnju djevojku, njegova žena podnijela je zahtjev za razvod braka, a nedavno na sudu je tražila pola imovine nogometaša da bi se na kraju saznalo da Achraf ne posjeduje ništa na svoje ime te da je svu zaradu i imovinu prebacio na ime svoje majke.

Foto: Instagram

