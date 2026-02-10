Karlo i Iva na korak do poljupca sezone? 'Nestrpljivi smo...'

Prvi jedan na jedan spoj sezone u showu 'Gospodin Savršeni' podigao je temperaturu. Glavni akteri Karlo i Iva pokazali su da između njih frcaju iskre koje bi mogle zapaliti cijelu vilu. Iako je dan započeo opuštenim razgovorom na plaži, ubrzo se pretvorio u adrenalinsku avanturu koja je dvoje kandidata 'Gospodina Savršenog' zbližila više nego što je itko, pa možda i oni sami, očekivao.

Idilična kulisa pješčane plaže brzo je otkrila Ivin skriveni strah. Ogromni valovi koji su zapljuskivali obalu u njoj su izazvali nemir, no Karlo je tu situaciju vidio kao savršenu priliku da joj pokaže svoju zaštitničku stranu.

- Iva je bila u strahu od valova koji su danas stvarno ogromni, ali mislim da se ne treba bojati uz mene - izjavio je Karlo, odlučan da joj pomogne prevladati nelagodu.

Foto: RTL

Iva je kasnije priznala kako ju je upravo taj njegov stav osvojio.

- Karlo je jedan adrenalinski ovisnik koji mi je pokazao da nema potrebe da se bojim kad je on u mojoj blizini - rekla je.

Dodala je kako se u početku nije najbolje snašla u moru: 'Nije mi to baš prirodno jer sam ja onako malena, pa mi je to bilo onako strašno. Ali on je bio tu da mi pomogne i da mi pokaže pravi put'.

Trenutak koji je obilježio cijeli spoj dogodio se u vodi. Kako bi joj pomogao da se izbori s valovima, Karlo je Ivu podignuo u naručje, što je nju potpuno iznenadilo.

- Pomogao mi je, možda čak i više nego što bi trebalo. Ponio me je u jednom trenutku, to mi je onako bilo baš slatko. Možda nisam očekivala, ali eto, desilo se i nije mi smetalo - s osmijehom je prepričala Iva.

Čini se da ni Karlu ovaj bliski susret nije teško pao. Naprotiv, priznao je kako je i sam morao obuzdavati vlastite impulse.

- Morao sam paziti na nju, a isto tako sam morao paziti da to sve ide lakše, jer inače i ja i ona smo nestrpljivi - otkrio je Karlo, a zatim dodao rečenicu koja je zagolicala maštu gledatelja: 'Da pustimo to da ide, ne znam do kuda bi otišlo.' Ovom izjavom jasno je dao do znanja da je privlačnost obostrana i vrlo intenzivna, te da je samo korak dijelio prvi poljubac sezone.

Foto: RTL

Nakon uzbudljivog kupanja, kemija između njih postala je gotovo opipljiva. Iva nije skrivala koliko joj godi njegova blizina i pažnja.

- Paše mi da budem u njegovoj blizini prvenstveno, a i ne bi mi smetalo da bude i nešto više od blizine. On meni zaista odgovara kao osoba i fizički je jako privlačan, tako da mislim da je to jedan paketić koji je meni potreban - zaključila je Iva.