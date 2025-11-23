Karmela Vukov Colić oduševila novom objavom. Pozirala je bez šminke: 'Prirodno lijepa žena'

Karmela Vukov Colić ponovno je privukla pažnju ljubitelja putovanja i dobrih priča. Nakon povratka iz Finske, gdje je posjetila čarobnu Laponiju i svjedočila zimskim čudima sjevera, podijelila je objavu koja je izazvala posebno oduševljenje. Iza nje je godina prepuna putovanja, od Portugala i zemalja Južne Amerike pa sve do Južne Koreje, no najviše je odjeka izazvala fotografija kojom nije željela naglasiti destinaciju, nego sebe.

Na crno-bijeloj slici pozirala je u potpunosti bez šminke, s toplim osmijehom koji je već dugo njezin zaštitni znak. Uz fotografiju je dodala i jednostavni poruku.

- No make up Thursday... #blackandwhite #soul - napisala je Karmela u opisu ispod objave, a reakcije prijatelja i pratitelja bile su brze i pune komplimenata te su mnogi istaknuli njezinu prirodnost, dobru energiju i bezvremensku ljepotu.

'Prirodno lijepa žena', 'Od mladosti, uvijek predivna s predivnim osmijehom.Veoma nedostaje na ekranima', 'Lijepa fotografija', 'Dovoljan je osmijeh', 'Draga Karmela', pisali su joj obožavatelji.

Nadolazećih mjeseci gledatelji će je ponovno pratiti u novoj sezoni HTV-ove emisije Planine. Tijekom snimanje jedne epizode doživjela je i nezgodu, odnosno nažalost je pala i ponovno slomila ruku. Ipak, ostala je vjerna svom vedrom duhu. Ranije je za Tportal ispričala i kako joj se dogodila već slična ozljeda.

- Tu ruku sam već jednom slomila kad sam vodila koncert u Opatiji s Battifiacom. I to na ravnom. On me odveo u Lovran da me skrpaju i odvodili smo te večeri koncert - rekla je tada.

Unatoč napornom rasporedu, izazovnim putovanjima i čak nezgodama koje bi mnoge usporile, Karmela i dalje ostaje oličenje vedrine i autentičnosti. Svojim izletima, pričama i iskrenim trenucima koje dijeli, podsjeća da se život živi punim plućima, i s osmijehom, čak i onda kada okolnosti nisu idealne.

