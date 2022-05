Karolina uništila crtež bojom pa naljutila gledatelje: 'Amra bila si u pravu za sve, glumica'

Prije nego što je 'Gospodin Savršeni' donio konačnu odluku, za finalistima, Stankicom i Karolinom odlučio je provesti još jedan dan.

Naime, Toni je za Karolinu pripremio crtanje po platnu, a crtež je trebao predstavljati njihov odnos. U jednom trenutku Karolina je crnom bojim prešarala crtež što je gledatelje ispred malih ekrana naljutilo.

- Ajme ovo je bilo mučno za gledati.. grozna je bila prema njemu. Kao da je namjerno bila zločesta kako bi ga povrijedila i vratila mu sve. Stankica ce pobijediti nakon ovog, sigurna sam 100%. Da je Karolina sada pokazala sve najbolje od sebe, da mu je pokazala ljubav, ona bi bila ta. Ali... to nije mogla odglumiti, jer joj nije do njega... mislim da može vratiti vrijeme da ju nikada ne bi odabrao za finale! Strahota je ovo bilo... - napisala je jedna od gledateljica na društvenoj mreži.

- Samo ću reći Amra bila si u pravu - glasio je još jedan od komentara.

- Ona se trudila da dođe do finala, da svima dokaze, da je najbolja. I sad kad je u finalu, vrijeđa ga.. Ajme - ljuti su bili gledatelji.

- Joj što li ga glumi ta Karolina - pitali su se gledatelji.

Prisjetimo se, Karolina je prešarala zajednički crtež crnom bojom, a zatim je Toniju objasnila da je to zbog njegovog prvog prekršaja. Ona mu je jednom prilikom rekla kako je za nju savršen spoj gledanje filmova, a on je na takav spoj odveo Amru. Iako mu je to i ranije predbacivala, to ju je očito toliko pogodilo da se i na posljednjom spoju prisjetila toga.

