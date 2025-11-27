Kasting tim 'Wickeda' namučio se da pridobije Baileya za ulogu Fiyera: 'Nismo prihvaćali 'ne'...'

Prvi dio filmske adaptacije popularnog broadwayskog mjuzikla 'Wicked' izašao je još prošle godine te doživio ogroman uspjeh, a za njim ne zaostaje ni drugi dio pod nazivom 'Wicked: For Good'. Fanove je, osim avantura glavnih junakinja, oduševila i glumačka postava koja uključuje i 'najseksi muškarca na svijetu', Jonathana Baileya.

Casting direktori Bernard Telsey i Tiffany Canfield nedavno su na njujorškoj premijeri nastavka slavnog filma za People otkrili i kako im nije bilo baš lako pridobiti ovog glumca da utjelovi lik Fiyera. 'Znali smo tko je Johnny jer smo ga vidjeli u 'Companyju' na West Endu', otkrili su.

'Naš je posao pratiti glumce iako ih ne poznajemo osobno ili ih ne viđamo redovno. Ali prolazio je kroz New York puno prije nego što smo krenuli pa smo sjeli i napravili općeniti razgovor s njim. Sjećam se da sam rekao: 'Tiffany, ovaj tip bi trebao biti Fiyero, zar ne?'', objasnio je Telsey.

Prisjetio se i kako je Bailey u jednom trenutku obavljao čak tri posla u isto vrijeme, no ni to ih nije spriječilo da inzistiraju da upravo on odigra spomenutu ulogu. 'Mnogo nam je ljudi reklo da nije dostupan i mi jednostavno nismo htjeli prihvatiti 'ne' kao odgovor', dodala je Canfield. 'Svi smo nastavili pokušavati i, bingo, oblaci su se otvorili i on je bio tu', rekao je Telsey otkrivši kako im je u njihovom naumu puno pomogao i glumčev menadžer Duncan Millership.

Jonathan Bailey snimku za audiciju snimio je svega pet minuta prije nego li je morao izaći na pozornicu londonskog West Enda, a svojim je talentom oduševio ranije spomenuti dvojac: 'Kada nam je poslao snimku, bili smo kao: 'To je ono što trebamo'. Drskost, humor, ali i prava čovječnost. Stvarna ranjivost'.

Telsey je odgovorio i na pitanje misli li da je upravo uloga u filmu 'Wicked' glumcu donijela ranije spomenutu laskavu titulu koju mu je dodijelio People: 'Znate, mislim da je uloga prilično seksi. Ne, mislim da ćemo reći da. Zvuči dobro reći da, ali ne, naravno da ne. Opet, bila je to jedna od onih stvari - pravo je vrijeme i on je jednostavno zaslužan za sve to'.

Osim u hitu 'Wicked' Jonathan Bailey glumio je u još nekim uspješnicama, poput serije 'Bridgerton' gdje je utjelovio šarmantnog Anthonyja te u filmu 'Jurassic World Rebuild' uz slavnu glumicu Scarlett Johansson.