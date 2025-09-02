Obavijesti

KREĆE BORBA U 'ŽIVOTU NA VAGI'

Katarina dobila obeshrabrujuće nalaze: Ne možemo vidjeti srce

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RTL

Prije ulaska u 'Život na vagi' Katarina je obavila liječnički pregled. Nakon ultrazvuka, liječnica joj je rekla da se srce ne može vidjeti niti izmjeriti njegove dimenzije

Katarina (45) jedna je od kandidata nove, devete sezone 'Života na vagi'. Prije ulaska u show, Katarina se suočila s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. Liječnički nalazi nisu bili ohrabrujući, a na ultrazvuku liječnica nije uspjela jasno vidjeti njezino srce zbog viška masnog tkiva.

Foto: RTL

Na testu izdržljivosti i ergometriji, Katarina, također, nije prošla bolje. Izdržala je samo dvije minute, dok joj je liječnica objasnila da bi u njezinoj dobi trebala hodati barem devet minuta.

- Sve je puno masnoće - prokomentirala je Katarina.

Unatoč tim poteškoćama, Katarina je odlučna i motivirana promijeniti svoje navike. Gledatelji će moći pratiti njezin napredak i borbu za bolje zdravlje u svakoj epizodi nove sezone 'Života na vagi'. Podsjetimo, voditeljsku ulogu, nakon Marijane Batinić, preuzela je Antonija Blaće, a treneri Edin Mehmedović i Mirna Čužić nastavljaju pratiti kandidate kroz izazovan put promjene. 

