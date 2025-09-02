Katarina dobila obeshrabrujuće nalaze: Ne možemo vidjeti srce

Katarina (45) jedna je od kandidata nove, devete sezone 'Života na vagi'. Prije ulaska u show, Katarina se suočila s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. Liječnički nalazi nisu bili ohrabrujući, a na ultrazvuku liječnica nije uspjela jasno vidjeti njezino srce zbog viška masnog tkiva.

Foto: RTL

Na testu izdržljivosti i ergometriji, Katarina, također, nije prošla bolje. Izdržala je samo dvije minute, dok joj je liječnica objasnila da bi u njezinoj dobi trebala hodati barem devet minuta.

- Sve je puno masnoće - prokomentirala je Katarina.

Unatoč tim poteškoćama, Katarina je odlučna i motivirana promijeniti svoje navike. Gledatelji će moći pratiti njezin napredak i borbu za bolje zdravlje u svakoj epizodi nove sezone 'Života na vagi'. Podsjetimo , voditeljsku ulogu, nakon Marijane Batinić, preuzela je Antonija Blaće, a treneri Edin Mehmedović i Mirna Čužić nastavljaju pratiti kandidate kroz izazovan put promjene.