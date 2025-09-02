Prije ulaska u 'Život na vagi' Katarina je obavila liječnički pregled. Nakon ultrazvuka, liječnica joj je rekla da se srce ne može vidjeti niti izmjeriti njegove dimenzije
Katarina dobila obeshrabrujuće nalaze: Ne možemo vidjeti srce
Katarina (45) jedna je od kandidata nove, devete sezone 'Života na vagi'. Prije ulaska u show, Katarina se suočila s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. Liječnički nalazi nisu bili ohrabrujući, a na ultrazvuku liječnica nije uspjela jasno vidjeti njezino srce zbog viška masnog tkiva.
Na testu izdržljivosti i ergometriji, Katarina, također, nije prošla bolje. Izdržala je samo dvije minute, dok joj je liječnica objasnila da bi u njezinoj dobi trebala hodati barem devet minuta.
- Sve je puno masnoće - prokomentirala je Katarina.
Unatoč tim poteškoćama, Katarina je odlučna i motivirana promijeniti svoje navike. Gledatelji će moći pratiti njezin napredak i borbu za bolje zdravlje u svakoj epizodi nove sezone 'Života na vagi'. Podsjetimo, voditeljsku ulogu, nakon Marijane Batinić, preuzela je Antonija Blaće, a treneri Edin Mehmedović i Mirna Čužić nastavljaju pratiti kandidate kroz izazovan put promjene.
