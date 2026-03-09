Glavni pokretač za promjenu bila je njezina kći Luce kojoj je htjela pokazati kako se u životu uvijek mora boriti, bez obzira na okolnosti
Katarina iz 'Života na vagi': 'Snagu sam naslijedila od majke koja se nikad nije predavala'
Katarina Ondini (45), jedna od najupečatljivijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', osvojila je simpatije gledatelja svojom iskrenošću, nevjerojatnom upornošću i dirljivom životnom pričom.
Katarina je za RTL otvoreno progovorila o izazovima s kojima se suočava kao samohrana majka, ističući kako je najviše snage morala pronaći sama u sebi. Priznala je kako joj se bilo teško pomiriti s tom životnom ulogom, ne zbog sebe, već zbog kćeri.
- U sebi sam se uvijek nadala da ću imati nekakvu podršku drugih žena, nažalost nisam. Bilo bi razgovora o tim stvarima, koji uglavnom završe kao znam, nije to lako, ali ipak ja sam ta koja se vraća svojoj kući, svom djetetu i nastavlja boriti - iskreno je ispričala Kate.
Njezina priča o prekomjernoj težini započela je nakon teških životnih udaraca. U dvadesetima je tragično izgubila brata, a nedugo zatim od karcinoma joj je preminula i majka, koja joj je bila najveći uzor. Utjehu za sve loše trenutke pronalazila je u hrani, što ju je dovelo do brojke od 213,6 kilograma, s koliko je ušla u show.
Iako su sve tragične okolnosti uvelike utjecale na Katarinu i njezin život, glavni pokretač promjene bila je njezina kći Luce jer, kako kaže, nije htjela da joj dijete odrasta uz majku koja ne može u potpunosti sudjelovati u njezinu odrastanju i životu.
Osim što želi biti aktivna, Kate želi svoju kćer naučiti važnu životnu lekciju.
- Isto tako ja želim moju Lucu naučiti da se bori, da nikada ne odustaje i da na sve gleda kroz osmijeh - kaže Katarina.
Već na samom početku Katarina se susrela s izazovima. Na sistematskom pregledu liječnica je rekla kako se, zbog velike količine masnog tkiva, srce ne može dobro vidjeti na ultrazvuku, no Kate nije odustala te je ustrajala u želji za promjenom. Borba nije prestala ispadanjem iz showa, već je Katarina nastavila svakodnevno raditi na svom zdravlju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+