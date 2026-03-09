Obavijesti

IZGUBILA JE 46 KG U SHOWU

Katarina iz 'Života na vagi': 'Snagu sam naslijedila od majke koja se nikad nije predavala'

Piše Natali Smirčić,
Čitanje članka: 2 min
Katarina iz 'Života na vagi': 'Snagu sam naslijedila od majke koja se nikad nije predavala'
Foto: RTL

Glavni pokretač za promjenu bila je njezina kći Luce kojoj je htjela pokazati kako se u životu uvijek mora boriti, bez obzira na okolnosti

Katarina Ondini (45), jedna od najupečatljivijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', osvojila je simpatije gledatelja svojom iskrenošću, nevjerojatnom upornošću i dirljivom životnom pričom.

Katarina je za RTL otvoreno progovorila o izazovima s kojima se suočava kao samohrana majka, ističući kako je najviše snage morala pronaći sama u sebi. Priznala je kako joj se bilo teško pomiriti s tom životnom ulogom, ne zbog sebe, već zbog kćeri.

​- U sebi sam se uvijek nadala da ću imati nekakvu podršku drugih žena, nažalost nisam. Bilo bi razgovora o tim stvarima, koji uglavnom završe kao znam, nije to lako, ali ipak ja sam ta koja se vraća svojoj kući, svom djetetu i nastavlja boriti - iskreno je ispričala Kate.

Foto: tiktok

Njezina priča o prekomjernoj težini započela je nakon teških životnih udaraca. U dvadesetima je tragično izgubila brata, a nedugo zatim od karcinoma joj je preminula i majka, koja joj je bila najveći uzor. Utjehu za sve loše trenutke pronalazila je u hrani, što ju je dovelo do brojke od 213,6 kilograma, s koliko je ušla u show.

Iako su sve tragične okolnosti uvelike utjecale na Katarinu i njezin život, glavni pokretač promjene bila je njezina kći Luce jer, kako kaže, nije htjela da joj dijete odrasta uz majku koja ne može u potpunosti sudjelovati u njezinu odrastanju i životu.

Osim što želi biti aktivna, Kate želi svoju kćer naučiti važnu životnu lekciju. 

- Isto tako ja želim moju Lucu naučiti da se bori, da nikada ne odustaje i da na sve gleda kroz osmijeh - kaže Katarina.

Foto: tiktok

Već na samom početku Katarina se susrela s izazovima. Na sistematskom pregledu liječnica je rekla kako se, zbog velike količine masnog tkiva, srce ne može dobro vidjeti na ultrazvuku, no Kate nije odustala te je ustrajala u želji za promjenom. Borba nije prestala ispadanjem iz showa, već je Katarina nastavila svakodnevno raditi na svom zdravlju.

